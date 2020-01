Navijači Kingsov še vedno objokujejo čudežnega dečka

A tudi v Dallasu se ne cedita le med in mleko, težave zadnjih tednov so razkrile veliko slabosti mladega moštva s komaj 20-letnim superzvezdnikom in zelo krhkim pomočnikom. Kristaps Pozingis se po treh tednih le vrača (njegov status je sicer še vedno naveden kot vprašljiv), a je še nekoliko bolj iz forme, saj je poleg bolečin v desnem kolenu prebolel kratko bolezen, zaradi katere ni mogel vaditi. Njegova odsotnost je poudarila, kako pomemben je predvsem za obrambo koša.

Naslovi časnikov v Sacramentu se znova sprašujejo zakaj je direktor kluba Vlade Divac raje izbral Marvina Bagleyja III in preskočil Dončića ter hkrati v nekakšni sladostrastni bolečini ugotavljajo, da so Kingsi spregledali najbolj nadarjenega košarkarja v generaciji. "Nikoli ne bom prebolel brezdanjo zamero in vznemirjanje, ki ga čutim do uprave (kluba)," je zapisal eden od blogerjev na košarkarskem forumu SBNation. Če bi vprašali kateregakoli navijača Kingsov, bi morali vodstvu kluba, na čelu z Divcem na nagrobnike vklesati "Spregledali so Dončića".

Težavno obdobje je skušal zapolniti Dwight Powell, v torek je bil z 21 točkami najboljši strelec moštva ob prepričljivi zmagi nad Golden State Warriorsi. 28-letni krilni center je presegel pričakovanja, da bo igral stransko vlogo v napadu. "Njegova igra, prodori na koš, skoki v napadu in zabijanja so med najbolj učinkovitimi, igra na zelo visoki ravni," ga je pohvalil trener Dallasa Rick Carlisle. V zadnjih šestih tekmah je petkrat dosegel dvojni dvojček, dvomestno število točk in skokov. A se Powell bolj veseli zmag kot svoje statistike, "čas je za še eno", je dejal v San Franciscu, preden so se vkrcali na avtobus do Sacramenta.

Divčeva srbsko-ameriška postava je že večkrat pokazala, da zna polomiti zobe tudi najboljšim. Nemanja Bjelicaje v začetku decembra Mavericksom pri njih doma nasul 30 točk, v ponedeljek je to pri Orlandu presegel s 34, a so vseeno izgubili.Bogdan Bogdanović ima povprečje 38,3 odstotka zadetih trojk in je prav tako nevarno orožje izza črte, toda po napovedih zaradi poškodbe gležnja ne bo igral.

V moštvo se je vrnil Bagley in z 18 točkami pokazal, da prisilni počitek ob osmih tekmah ni načel njegove natančnosti. Organizator igre De'Aaron Fox je v ponedeljek z 31 točkami izenačil svoj rekord kariere, dodal jim je 10 podaj in 8 skokov. Ob takšni igri se lahko kaj hitro zgodi, da bodo Kingsi štirim zaporednim zmagam nad Dallasom dodali še peto. In tako nadaljevali drsenje teksaškega kluba z vrha lestvice.