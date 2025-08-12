Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Šport

Navijači novega Šeškovega kluba prestavili protest proti lastnikom

Manchester, 12. 08. 2025 15.18 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA
Komentarji
0

Navijaška skupina angleškega nogometnega velikana Manchester Uniteda, ki se mu je nedavno pridružil slovenski reprezentant Benjamin Šeško, je prestavila proteste proti lastnikom kluba. Te so načrtovali v nedeljo, na dan njihove otvoritvene tekme sezone v premier league, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Manchester United
Manchester United FOTO: Profimedia

Navijači kluba 1958 so 17. avgusta pred tekmo Uniteda z Arsenalom načrtovali protestni pohod na Old Traffordu, uperjen tudi proti manjšinskemu lastniku Jimu Ratcliffu.

V zadnjih letih so organizirali številne demonstracije, namenjene predvsem nepriljubljenim večinskim delničarjem Glazerjem, vendar se je frustracija zdaj razširila tudi na Ratcliffa.

Preberi še Šeško o prvih občutkih pri Unitedu: Ob soigralcih se že počutim kot doma

Britanski milijarder, ki ima v lasti 28,94-odstotni delež v Unitedu, je od prevzema vsakodnevnega operativnega nadzora od Glazerjev februarja 2024 v klubu sprožil velike, pogosto nepriljubljene spremembe.

"Jim Ratcliffe se je odločil, da se bo povezal z Glazerji in jim po našem mnenju pomaga ohranjati nadzor," je prejšnji teden dejal predstavnik navijaške skupine 1958.

Vendar pa je navijaška skupina po opravljeni anketi priznala, da je mnenje razdeljeno in da ni pravi čas za protest. Glede na trenutno razpoloženje znotraj navijaške baze in zlasti glede na nedavne rezultate ankete je jasno, da ni enotnega stališča o smeri kluba pod Ratcliffom.

Manchester United
Manchester United FOTO: Profimedia

"Ta razkol je resničen in menimo, da bi bilo neodgovorno tvegati ustvarjanje situacije, ki bi lahko povzročila kakršen koli konflikt 'rdeči na rdeče' znotraj ali zunaj stadiona," so zapisali pri skupini 1958.

Skupina pravi, da je 63 % od skoraj 26.000 anketirancev v njihovi anketi menilo, da bi morala Ratcliffe in njegovo podjetje Ineos odgovarjati za svoje dosedanje odločitve. Vendar pa jih je obenem 68 % menilo, da bi lastnikom morali dati več časa, da dosežejo rezultate.

Preberi še Kaj bo Šeško ponudil Unitedu in zakaj menijo, da je boljši od Hojlunda?

Rdeči vragi so nedavno predstavili svoj prenovljeni vadbeni center in podpisali pogodbo s Šeškom za 74 milijonov funtov (76,5 milijona evrov).

Večinski lastniki, družina Glazer, so še vedno zelo nepriljubljeni, še piše agencija dpa, a za zdaj se zdi, da bodo navijači vsaj manjšinskim lastnikom dali čas, da dokažejo svojo vrednost.

nogomet premier liga manchester united
Naslednji članek

Pogačar še naprej daleč spredaj, Roglič znova med najboljšimi petimi

Naslednji članek

Sinner zanesljivo v osmino finala, Francoz se je zgrudil zaradi vročine

  • Splošen
  • Goran Bojčevski
  • Rade Šerbedžija
  • Svetlana Zaharova
  • Od čardaša do valčka
  • Večer Puccinijeve glasbe
  • Hamo
  • Vlado Kreslin
  • Trip to Las Vegas
  • Orkester Sv. Cecilija
  • Tosca
  • Nesrečniki
  • Otello
  • Maksim Vengerov
  • Martha Argerich
  • Dunajski filharmoniki
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1089