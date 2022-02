V Kranjski Gori so bili navijači prepričani v uspeh naših skakalcev

Pred velikim zaslonom v Kranjski Gori se je zbrala množica navijačev slovenskih športnikov, ki zastopajo barve Slovenije na letošnjih olimpijskih igrah, ki se odvijajo v Pekingu. Ti so minuli vikend navijali za naše junake, še posebej pa so bili prepričani v novo medaljo v ekipni tekmi smučarskih skokov. Kot so napovedali, so si skakalci okrog vratu nadeli zlate medalje.

Navijaški ponedeljek se je v Kranjski Gori začel zelo zgodaj, pravzaprav že sredi noči. Zaradi časovne razlike s Pekingom si je bilo treba budilke naviti že ob 2.30, ko se je tam med veleslalomska vratca pognala domačinka Meta Hrovat. V prvi vožnji je dosegla tako dobro izhodišče, da se spanca ni dalo več nadoknaditi, saj je njeno četrto mesto napovedovalo boj za kolajne, ki je bil predviden za pol osmo zjutraj. Ker je bil začetek zaradi moškega smuka nato prestavljen, so se posamezniki že odpravili proti smučišču, kjer je v okviru Olimpijskega festivala postavljen veliki zaslon skupaj z ozvočenjem. Prav tam so zbrani v soboto slavili zlato in bronasto medaljo Urše Bogataj in Nike Križnar ter v nedeljo vzdihovali, ko je Petru Prevcu zmanjkalo le pol točke do stopničk.

Še preden je zagon žičniških naprav oznanil začetek novega smučarskega dne, so jutranje ptice upale, da bodo lahko vendarle zaploskale novi slovenski medalji. Ker je nastop Hrovatove nato zamaknil še nesrečni padec Američanke Nine O’Brien, je bilo ob vnožju smučišča zbrano že lepo število ljudi, nekateri so čakali v vrsti pred blagajno, vsi pa so obračali glave proti glasu, ki je napovedal finalni nastop Slovenke. Toda za stopničke se ni izšlo, v cilj je prismučala kot četrta, olimpijski veleslalom pa je nato končala na vseeno odličnem sedmem mestu.

Le nekaj ur pozneje so se oči spet uprle v veliki zaslon, tokrat še bolj optimistično. Na vrhu skakalnice so namreč čakali sobotni junakinji, nedeljski osmoljenec in še Timi Zajc, zbrani pa so bili prepričani v uspeh naše mešane ekipe. Ob enih popoldne, ko so prizorišče božali tudi prijetni sončni žarki, so se razporedili po snežni podlagi ali pa posedli v okoliške gostinske lokale in stisnili pesti. Tam je bila Mojca, ki si je nastop Hrovatove ogledala še zjutraj v avtodomu. Prišla je Kristina, ki je nejevoljno mahala tistim, ki so ji zastrli pogled: “Skoke sem vzljubila pred nekaj leti, ko je bil na vrhu Peter Prevc in od takrat jih ves čas gledam,” se je spominjala nepozabnega vzdušja v legendarni Planici. Aleš je ves čas verjel v slovensko zmago: “100-odstotno sem prepričan, ker imamo vse štiri tekmovalce na visokem nivoju. Vsem drugim državam nekaj manjka, Poljaki nimajo dobrih deklet, Japonci imajo zagotovo vsaj en šibek člen, če ne dva. Danes pravzaprav lahko premagamo samo sami sebe.”

Toda živci so zdržali, tudi zmeda z diskvalifikacijami se naših ni dotaknila, vsak nov skok pa je napovedal, da bo slovenska zastava lahko visoko zavihrala tako v Pekingu kot na sončni strani Alp. Pod Vitrancem jo je vihtel mali Bjorn, olimpijske maskote so veselo cepetale, po prizorišču pa se je razlegel glasen aplavz, na krilih katerega je Peter Prevc z zadnjim skokom kot piko na i na kitajsko nebo Slovenijo podpisal z zlatimi črkami. Slovenska mešana ekipa je na svetovnih prvenstvih že nekajkrat ostala praznih rok, na najpomembnejši tekmi pa nasprotnikom niso popustili niti za meter, vodstvo so držali od samega začetka.

Ponedeljkov kranjskogorski program bi se sicer po prvotnih načrtih moral nadaljevati še zvečer, ko bi morala v olimpijski vasici pred cerkvico svoje spomine na olimpijske prigode ob kvizu in spremljevalnem programu deliti še Robi Kranjec in Matjaž Debelak, vendar je oder ostal prazen. V petek je Vesna Fabjan tam še prižgala olimpijski ogenj, napovedani so bili še številni drugi dogodki, vendar so vmes spet posegla odrekanja ob epidemiji. “Dogodke smo prijavili kot javne kulturne prireditve in jih tudi pripravili v skladu z ukrepi. Vendar smo nato dobili zadržek s strani Policije zaradi omejitev prireditev, kjer se pričakuje večje število ljudi, zato smo se dogovorili, da načrtovanega večernega programa med tem podaljšanim koncem tedna ne bomo izpeljali,” je za 24ur.com pojasnila Taja Škorc iz Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS). Dogodki bodo tako v nadaljevanju trajanja OI izvedeni v nekoliko okrnjeni obliki, skušali pa bodo najti rešitev, kako stvar izpeljati varno tako za udeležence kot obiskovalce.