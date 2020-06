Slovenski NBA-jevci so dobili urnik tekem

Tekmovanje naj bi se 30. julija začelo v ESPN športnem središču, ki leži v sklopu Disneyevega floridskega zabavišča. " Verjamemo, da smo našli varen in odgovoren način kako nadaljevati sezono, " je na včerajšnji telefonski konferenci z mediji zagotovil komisar lige Adam Silver . Po njegovih besedah jim ne postane drugega, kot da se naučijo živeti z virusom. " Nobena možnost ni brez nevarnosti, toda ne moremo brezkončno sedeti ob strani, treba se je prilagoditi. Vračamo se, ker je šport pomemben za družbo. Ljudi povezuje, ko to najbolj potrebujejo, " je poudaril.

Prav tako bodo vsem na voljo posebni prstani, ki nadzorujejo njihovo zdravje. Igralci bodo izven igrišča morali nositi maske, vsaj na začetku pa bo testiranje potekalo vsak dan. Okuženi bodo morali v karanteno, po njej pa bodo lahko nadaljevali z igrami. To sicer ni obvezno, vendar bodo v tem primeru ostali brez plačila za tekme. Navodila so tako podrobna, da denimo določajo kako pravilno odvreči zavojček kart po morebitni partiji pokra. Obstaja tudi telefonska številka za anonimne prijave kršitev.

Povezovanje bo potekalo na daljavo, saj bo celotno tekmovanje brez gledalcev, Silver pa je s sodelavci pripravil 113 strani natančnih navodil in pravil, kako bodo živeli, trenirali in igrali v Disneyjevem košarkarskem balonu. Igralci bodo načeloma lahko zapustili varovano območje, toda to bo pomenilo, da bodo pred vrnitvijo morali v karanteno, poleg tega bodo morali plačati kazen. Vodstvo lige jih spodbuja, naj nosijo posebne elektronske naprave, ki jih bodo opozorile, če se bodo preveč približali nekomu, ki ni del njihove osnovne skupine. Te naprave bodo obvezne za vse ostale člane moštva, ki bodo del floridskega zaključka.

Nekaj športnih ekip, ki vadijo v tej zvezni državi, je že sporočilo, da se soočajo z naraščanjem pozitivnih testov, vrsto prizorišč so morali zapreti za izdatno čiščenje. Toda republikanski guverner Ron DeSantis se je v petek še vedno upiral pritiskom, naj ukaže obvezno nošenje mask, saj te po njegovem ne učinkujejo. Zato se ne gre čuditi prizorom, kot je bil v okrožju West Palm Beach, ko so konservativni volivci tulili na zdravstvene strokovnjake, da so njihovi predlogi za nošenje mask "zločin proti človeštvu". Guverner DeSantis pa je skokovito naraščanje števila okuženih pripisal tudi medijem, ker naj bi preveč poročali o nemirih in pozabili na pandemijo.

Protesti za rasno enakost in proti nasilju policije, ki so se razplamteli po celotnih ZDA, so pri nekaterih igralcih sprožili pomisleke, da bo košarka odvrnila pozornost od gibanja Temnopolta življenja so pomembna. Med njimi je tudi branilec Netsov iz Brooklyna Kyrie Irving, ki pa ne bi igral v vsakem primeru, saj tako kot soigralec Kevin Durant okreva po operaciji. Večina jih meni, da bodo večji vpliv dosegli z vrnitvijo na igrišča, ko jih bo gledalo milijone ljudi. "Strinjali smo se z vrsto pobud za družbeno pravičnost. Kar lahko naredimo, je precej večje od same igre. Ne gre za molči in preigravaj razmere, od nas boste slišali še veliko," je napovedal predsednik zveze igralcev NBA Chris Paul, izkušeni zvezdnik iz Oklahoma City Thundersov.

Urnik za moštva s slovenskimi gralci



Dallas Mavericks