Nekdanja hrvaška predsednica na pragu članstva v Mednarodnem olimpijskem komiteju

Izvršni odbor Moka je na današnji seji predlagal imena za nove člane, o katerih bodo nato odločali na generalnem zasedanju Moka 17. julija letos. Med petimi kandidati se je znašla tudi nekdanja hrvaška predsednikaKolinda Grabar-Kitarović. Poleg te so tu še nekdanja metalka kopja, Kubanka Maria de la Caridad Colon Ruenes, saudska princesa Reeema Bandar Al-Saud, Mongolec Battushig Batbold in aktualni predsednik Mednarodne atletske zveze Sebastian Coe. Vsi kandidati, predvsem ženski del kvote, imajo lepe možnosti, da jih bodo na generalnem zasedanju potrdili. Hrvaška je do sedaj imela le enega člana Moka, in sicer je to bil Anton Vrdoljak od leta 1995 do 2011.