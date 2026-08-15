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Šport

Nepozaben sprejem v vasi: komaj čakali, da prvaku stisnejo roko

Ptuj, 15. 08. 2026 20.09 pred 1 uro 1 min branja 1

Avtor:
Mojca Hanžič
Kristjan Čeh

V življenju so žalostni in so veseli trenutki. Za enega bolj veselih je poskrbel Kristjan Čeh, ki se je z zlato medaljo z evropskega prvenstva vrnil domov. V domačih Podvincih nedaleč od Ptuja, v vasi, kjer je odraščal, so mu tudi tokrat pripravili nepozaben sprejem. Zbrala se je skoraj vsa vas, vsi so komaj čakali, da novemu staremu evropskemu prvaku stisnejo roko.

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KOMENTARJI1

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ina5785
15. 08. 2026 20.45
ČEEESTITAM borcu Kristjanu ČEHU in želim še veliko zmag. Pa tudi tako simpatičen in preprost dečko je! Ostani takšen!
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