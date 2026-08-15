Nepozaben sprejem v vasi: komaj čakali, da prvaku stisnejo roko

V življenju so žalostni in so veseli trenutki. Za enega bolj veselih je poskrbel Kristjan Čeh, ki se je z zlato medaljo z evropskega prvenstva vrnil domov. V domačih Podvincih nedaleč od Ptuja, v vasi, kjer je odraščal, so mu tudi tokrat pripravili nepozaben sprejem. Zbrala se je skoraj vsa vas, vsi so komaj čakali, da novemu staremu evropskemu prvaku stisnejo roko.