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Nepozabni ogled finala Lige prvakov s Heinekenom letos v Mariboru

Ljubljana, 27. 05. 2026 10.14 pred 29 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
P.R.
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Bogat spremljevalni program ter poziv k druženju starih in novih znancev, ki jih združuje strast do nogometa – Himno Lige prvakov bo zapela Eva Černe

Prizorišče tradicionalnega ogleda finala Lige prvakov, za katerega vsako leto poskrbi Heineken, bo letos Poštna ulica v Mariboru. V soboto, 30. maja, bo štajersko prestolnico že od 17. ure naprej preplavilo športno-družabno vzdušje. Obiskovalci edinstvenega nogometnega doživetja bodo uživali v zabavnih družabnih igrah, izjemnih glasbenih nastopih ter vrhuncu večera – ogledu finalne tekme UEFA Champions League na velikem LED zaslonu med francoskim klubom Paris Saint-Germain in angleškim Arsenalom, ki se bosta za prestižni naslov pomerila na stadionu Puskás Aréna v Budimpešti.

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Tokratni finale se bo pričel kar tri ure prej kot običajno, zato se bo ogrevanje za fene pričelo ob 17. uri z zabavnim spremljevalnim programom. Obiskovalci bodo lahko napovedali rezultat tekme in se potegovali za osvojitev praktičnih nagrad. Ograniziran bo tudi poseben fenovski foto kotiček s profesionalnim fotografom, ki bo ujel nepozabno vzdušje nogometnega druženja.

 

Feni imajo več prijateljev

Heineken k udeležbi vabi vse, ki imajo radi nogomet, dobro zabavo in še boljšo družbo. Skupna strast do špota povezuje stare in nove znance – izkupiček večera pa je lahko tudi razširjen krog prijateljev. Zato še posebej toplo vabljeni vsi, ki morda nimajo družbe, s katero bi se udeležili navijaških dogodkov. Slogan letošnje kampanje Feni imajo več prijateljev namreč poudarja, da z ogledom tekmovanj na domačem kavču novih prijateljev ne moremo najti, na Poštni ulici pa jih vsekakor lahko.

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Himno bo zapela Eva Černe

Vrhunec večera bo ogled tekme na velikem LED zaslonu, za dodatno dobro vzdušje pa bo poskrbel spremljevalni glasbeni program. Ob 17.50 bo kot uvod v tekmo na sporedu izvedba uradne himne Lige prvakov, ki jo bo zapela Eva Černe ob spremljavi violinistke Maše Golob. Med polčasom bo obiskovalce zabaval DJ Nick Nicce. Heineken bo za zabavo seveda poskrbel tudi po tekmi z afterpartyjem , ki bo potekal od 21. ure dalje in na katerem bo zagotovo še več priložnosti, da feni sklenejo nova prijateljstva.

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Več informacij o dogodku

Naročnik oglasne vsebine je Heineken

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