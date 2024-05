'Tadej je ponosen na svoje dosežke, a si ne misli, da je boljši od ostalih'

Razred zase, mojstrovina in nadvlada. Pod vse to se je po letošnji Dirki po Italiji podpisal nepremagljivi Tadej Pogačar, ki je na tej tritedenski dirki debitiral, a si brez večjih težav in z veliko prednostjo prikolesaril zmago, ob tem pa podrl številne rekorde. 25-letnik je s svojo predstavo marsikoga pustil odprtih ust, nekateri so mu že nadeli vzdevek nežni kanibal a kljub svoji dominanci je namreč ponovno pokazal svojo skromnost, tako do navijačev kot do sotekmovalcev. Ne le z besedami, tudi z obiskom se mu je poklonil sam predsednik ekipe UAE, sicer skrivnostni šejk Matar.