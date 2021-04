Neprepričljivi Mavericksi gostijo razglašene Pistonse

V zadnjih sedmih tekmah so odigrali le eno spodobno srečanje za zmago proti Milwaukeeju (ki je bil brez prvega zvezdnika Giannisa Antetokounmpa), drugo zmago proti Memphisu je prinesla zmes izjemne sreče in akrobacije Luke Dončića. V nedeljo jih je potolkel skromni Sacramento in v klubu so imeli veliko razlogov za samoanalizo. "Na zadnjih petih tekmah je bilo nekaj samoizpraševanja. Moramo najti pot naprej, najti pravi način. Pozabimo za hip na zmage in poraze – seveda moramo zmagovati, to je naša služba. Toda pomemben je tudi način, kako pridemo do njih," je trener Rick Carlisle priznal težave. Kaj so počeli dva dni, bo pokazal že začetek srečanja s Pistonsi, ki imajo enega najmanj učinkovitih napadov v ligi. Če bodo Mavericksi na igrišče znova prišli uspavani in brez energije, bo to znak, da so težave ostale.

Detroit je ta hip v vzponu, zmagali so dve od zadnjih treh tekem, resda proti ne ravno navdušujočima Oklahoma Cityju in Clevelandu. Mlado moštvo se vrti okoli krila Jeramija Granta, ki dosega v povprečju vsaj 22 točk na tekmo, na položaju centra vse bolje igra novinec Isaiah Stewart, podobno nevaren je lahko še en novinec, organizator igre Frank Jackson. "So mladi in dodajajo mlade, čvrste in nadarjene igralce. Če bi bil jaz(trener)Dwane(Casey), bi bil navdušen nad tem, kar vidim. Nedavno sem gledal te fante, mislim, da imajo res dobro izhodišče," je Carlisle pohvalil tekmece. Za Dallas velja izrabljen, a zato nič manj resničen kliše, da napad temelji na obrambi. Mavericksi pa imajo zadnja dva tedna četrto najslabšo v ligi (obrambni kazalec je 116,6 – toliko košev dobijo v sto napadih). Pri čemer imata zvezdnika Kristaps Porzingis (119,2) in Doncić (118,1) drugi in tretji najslabši obrambni kazalec med igralci, ki so v NBA na igrišču vsaj 35 minut.

Dallas si ne more več privoščiti spodrsljajev, če se želi prebiti na šesto mesto zahodne konference in se tako izogniti dodatnim kvalifikacijam za zadnji dve mesti v končnici. V njih se bosta sedmo in osmo moštvo konference pomerili za končno sedmo mesto v končnici, poraženec pa bo z zmagovalcem tekme med devetim in desetim moštvom igral za zadnje, osmo mesto v končnici. Šesti Portland jim z izgubljenimi tekmami vedno znova ponuja priložnosti, da ga prehitijo (včeraj so za točko izgubili proti Clippersom), a so jih doslej prav tako vedno znova zapravili. Zato ni čudno, da sta se Dončić in lastnik Dallasa Mark Cuban začela pritoževati o nepravičnosti in nesmislu dodatnih kvalifikacij, ko lahko samo dve izgubljeni tekmi izbrišeta trud celotne sezone.

A njune pritožbe niso povsod naletele na razumevanje. "Nihče nima pravice, da se pritožuje, to so želeli vsi – lastniki, igralci in vodstvo lige. Vsaka podrobnost je bila usklajena z zvezo igralcev. In vsi so imeli dober razlog – v resnici več milijard dobrih razlogov – za takšno odločitev," se je odzval Howard Beck iz časnika Sports Illustrated. Kot je dejal branilec Raptorsev Fred VanVleet, je NBA zmes "čiste ljubezni in radosti" do košarke ter "milijarde dolarjev vrednega posla. Letos ima poslovna plat prednost pred ljubeznijo in radostjo." Ob natrpani sezoni moštva desetkajo pandemija in poškodbe, dodatne kvalifikacije pa so jim po mnenju Becka prinesle nekaj olajšanja. Poleg tega je v zadnjem mesecu več moštev še vedno vpletenih v boj za višje položaje, namesto da bi načrtno izgubljali tekme za boljše izhodišče na naboru. Kar je dobro za navijače in za ligo, je prepričan Becks. In nasvet za Maverickse? "Če ne prenesejo 'ponižanja' dodatnih kvalifikacij, imam preprosto rešitev – naj končajo (sezono) šesti."