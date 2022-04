Netsi in Dragić so si prek Cavaliersov priborili sedmo mesto in končnico

"Hočemo zmagati, pika. Naredili bomo vse, kar bo treba, da pridemo do takšnega rezultata," je domači trener Steve Nash pred srečanjem napovedal, da jih ne zanima še ena tekma za vstop v končnico. Potreben je bil prvi polčas, v katerem je Kyrie Irving (34 točk, 12 podaj, 3 skoki) zadel vseh devet metov, Netsi pa so pred navdušen domačo dvorano brez težav krotili oslabljene Cavalierse. Ti so bili brez odličnega centra Jarreta Allena, ki je zaradi zlomljenega levega sredinca izpustil zadnjih 19 srečanj. Kljub temu pa so na krilih razpoloženega Dariusa Garlanda (34 točk, 5 podaj, skok) počasi raztopili dvomestno prednost Brooklyna, ki je sredi tretje četrtine vodil že za 22 točk. Pet minut pred koncem je bila razlika samo še šest. Dva koša Kevina Duranta (25 točk, 11 podaj, 5 skokov), ter dobra igra Bruca Browna (18 točk, 8 podaj, 9 skokov), ki je pokonci držal obrambo Netsov, so preprečili presenečenje.

Zapravljeno vodstvo ni obetajoča popotnica v prvi krog končnice, posebej domača klop je kazala precejšnje luknje. Razžarjeni Boston je veliko bolj zaokroženo moštvo od Clevelanda in skandiranje občinstva "Hočemo Boston!" se bo morda izkazalo za preveč optimistično. Netsi so še vedno ranjeni velikan, moštvo, ki je pred začetkom sezone na stavnicah veljalo za prvega favorita, nato pa skozi poškodbe in kovidne zaplete skoraj zdrsnilo iz končnice, a so z zmagami na zadnjih štirih tekmah preprečili tovrstno katastrofo. Še vedno imajo morda najbolj nadarjen dvojec zvezdnikov, zato so morda prispevali k temu, da sta se Milwuakee in Filadelfija izognila boju za drugo mesto na vzhodu in hitremu soočenju. Goran Dragić se je vrnil iz karantene po pozitivnem testu, med srečanjem je največ pozornosti zbudil njegov nenameren udarec v mednožje Garlanda, kar so sodniki ocenili za nešportni prekršek, gostom pa je pomagalo topiti prednost domače ekipe. Netsi imajo sedaj nekaj dni počitka, v nedeljo pa jih v Bostonu čaka prvo merjenje moči s Celticsi.