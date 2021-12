Netsi so grožnja za peti zaporedni poraz doma Mavericksov

Brooklyn kljub vodilnemu položaju še zdaleč ni nepremagljiv košarkarski stroj, kot se je morda zdelo pred začetkom sezone. Najprej so morali preboleti odsotnost Kyrija Irvinga, ki je svoje mentalne blodnje od ploščate Zemlje razvil do proticepilstva, kar pomeni, da ne sme igrati v New Yorku. Vodstvo kluba je nato sklenilo, da bo igral na vseh temah ali pa na nobeni. Medtem ko Irvinga skrbijo fantomski dolgoročni stranski učinki cepiv, s katerimi so cepili že na stotine milijonov, se Netsi ukvarjajo z dolgoročnimi posledicami igranja brez enega najboljših branilcev v NBA. V soboto so izgubili proti Chicagu, ko sta jim Zach LaVine in DeMar DeRozan skupaj nasula 60 točk. Glavno breme napada Netsov je na plečih odličnega Kevina Duranta, s povprečjem 28,6 točke na tekmo najboljšega strelca lige, saj James Harden, najslavnejša brada NBA, niha med dobrimi in neopaznimi večeri. Njegov komaj 40,3-odstoten met je najnižji od prve sezone v ligi.

Ob operaciji gležnja Joa Harrisa, je Durant tako edino zanesljivo orožje v napadu. "Prijetno presenečenje," kot se je izrazil trener Steve Nash, je LaMarcus Aldridge, ki se je aprila upokojil zaradi neenakomernega srčnega utripa, septembra pa se vrnil k Netsom. Počasi je iz prve postave izrinil še enega zvezdniškega veterana Blaka Griffina, ki zadnje tekme sploh ne prihaja več na igrišče. Mavericksi bodo morali paziti tudi na trojke Pattyja Millsa, njegovih metov od daleč se je Dončić nagledal že poleti na olimpijskem boju za bronasto medaljo. Avstralec je s 47,4-odstotnim metom od daleč tik pod vrhom NBA. Netse je v minuli sezoni šepava obramba stala boja za naslov prvaka, sedaj imajo šesto najbolj neprepustno, po besedah Nasha so njihova največja šibka točka izgubljene žoge in skoki v napadu, kar tekmecem prinaša priložnosti v protinapadih ter "ubija obrambo in nato tudi napad."

Mlahavost v Teksasu

V Dallasu imajo precej hujše skrbi, po četrtini sezone se zdi, da so sposobni prilesti do končnice, kjer se vse ustavi. Ne samo mlahav začetek sezone, ko so stežka premagovali slabša moštva in pošteno izgubljali proti najboljšim, ali pa zadnja serija štirih zaporednih domačih porazov, kopičijo se ugotovitve, da so znova sestavili povprečno moštvo, ki ne zmore koraka naprej. Novopečeni trener Jason Kidd je sicer dejal, da so "sestavljeni za napad", a je ta v spodnji tretjini lige. Drži, da se vsa moštva v NBA soočajo s slabšim povprečjem uspešnih metov, za kar naj bi bilo veliko razlogov, od dopuščanje bolj čvrstega branjenja, prek vrnitve gledalcev in vzdušja polnih dvoran do novih Wilsonovih žog, ki naj bi iz rok letele v nekoliko nižjem loku. Nekateri strelci rabijo daljše uvajanje, Dorian Finney-Smith je po obupnih prvih tednih v zadnjem mesecu zadeval 47,8 odstotka poskusov za tri točke, na Reggieja Bullocka, ki se podobno dolgo prebuja iz poletnega dremeža, še čakajo, da zleze iz manj kot 30-odstotne natančnosti.

Po besedah Tima Cata iz časnika The Athletic je večja teđava, da si moštvo ustvari premalo odprtih metov za tri točke. Čeprav imajo kar nekaj igralcev, ki mečejo pod svojim povprečjem kariere (denimo tudi Kristaps Porzingis od daleč) in lahko pričakujemo ali vsaj upamo na izboljšanje njihove natančnosti, pa je "glavni dejavnik sam napad, ob sedanji sestavi moštva pa je pri njem težko pričakovati dramatični napredek," meni Cato. Znova v ospredje prihaja kritika Josha Browna iz spletnega časa Mavs Moneyball, da vodstvo nima prave vizije, "Hardaway je 29, Maxi Kleber 29, Bullock 30, Dwight Powell 30, Finney-Smith 28. Klub izbor na naboru 2023 dolguje Knicksom, lanski nabor ni prinesel uporabnih igralcev, Jalen Brunson je edini mlad igralec, ki bi ga lahko uporabili v medklubskem trgovanju, a je eden najpomembnejših članov moštva in se zdi nujno potreben." V zadnjih mesecih se je dokončno podrl mit o odlični organizaciji kluba, ko so na dan prišle številne zakulisne igre in spletkarjenje med vodilnimi. Lastnik Marc Cuban je sicer prevetril poslovni del in strokovno vodstvo, toda klub trenutno nima skoraj nikakršnega trgovalnega kapitala, da bi z njim skušali izboljšati ekipo.