Hud pretep moštev NFL: sledi visoka denarna kazen

Ekipi sta v pripravah na sezono, ki se bo začela septembra, opravili skupni trening v Kaliforniji. Do začetka sezone so le še trije tedni in številni igralci se borijo za mesto v ekipi in svoj zaslužek v novi sezoni. Prav to naj bi bil eden od razlogov, da so živci pri športnikih še toliko bolj napeti.

"Vodstvo tekmovanja je v zadnjih letih športni duh – tudi na skupnih treningih – postavilo med pomembne prednostne naloge," je liga zapisala v izjavi in dodala: "Klube smo pred začetkom priprav z dopisom opomnili, da naj na skupnih treningih preprečijo nešportno vedenje, ki bi lahko povzročilo poškodbe."