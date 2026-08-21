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Hud pretep moštev NFL: sledi visoka denarna kazen

New York, 21. 08. 2026 11.15 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Ju.R STA
Dallas Cowboys

Pretep moštev New Orleans Saints in Dallas Cowboys na skupnem treningu bo ekipi stal milijon dolarjev. Vodstvo severnoameriške lige NFL je moštvi kaznovalo s po 500.000 dolarji (428.000 evrov) kazni, potem ko je med igralci ta teden na treningu prišlo do več prerivanj in pretepov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Saints Cowboys Camp Football
Saints Cowboys Camp Football
FOTO: AP

Ekipi sta v pripravah na sezono, ki se bo začela septembra, opravili skupni trening v Kaliforniji. Do začetka sezone so le še trije tedni in številni igralci se borijo za mesto v ekipi in svoj zaslužek v novi sezoni. Prav to naj bi bil eden od razlogov, da so živci pri športnikih še toliko bolj napeti.

"Vodstvo tekmovanja je v zadnjih letih športni duh – tudi na skupnih treningih – postavilo med pomembne prednostne naloge," je liga zapisala v izjavi in dodala: "Klube smo pred začetkom priprav z dopisom opomnili, da naj na skupnih treningih preprečijo nešportno vedenje, ki bi lahko povzročilo poškodbe."

jerry jones
jerry jones
FOTO: AP

"Snemanje čelad z glave ter nato zamahovanje in udarjanje, grožnje in podobne stvari niso dobre za nikogar in zagotovo niso to, kar želimo kot liga ali ekipa sporočiti našim navijačem." Je vpletene igralce kritiziral lastnik Cowboys Jerry Jones.

Jones pravi, da kazni morajo biti visoke, vseeno pa je mnenja, da so te tokrat pretirane in po njegovih besedah se bodo Dallas Cowboys pritožili.

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Sezona lige NFL se bo začela 9. septembra s tekmo med New England Patriots in aktualnimi zmagovalci Super Bowla: Seattle Seahawks. New Orleans Saints bodo uvodno tekmo odigrali 13. septembra proti Detroit Lions, Dallas Cowboys pa bodo sezono začeli proti New York Giants.

New Orleans Saints Dallas Cowboys NFL pretep denarna kazen

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