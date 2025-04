Nikola Karabatić: 'Prvič živim brez tistega notranjega cilja, da moram biti najboljši na igrišču'

"Počutim se super. Prvič v življenju živim brez tistega notranjega cilja, da moram biti najboljši na igrišču, v rokometu. Zdaj tega ni več. Ni več tega športa, te motivacije in se vsak dan učim živeti brez tega pritiska in želje po zmagah na tekmah, naslovih. Učim se živeti normalno in lepo mi je. Uživam z družino, imam več časa za ženo, otroke, prijatelje. Vsak dan se učim, kako lahko v vsakdanjem življenju uporabim vse, kar sem se naučil skozi šport, skozi to neverjetno kariero. Učim se novega življenja."

Odraščanje v Franciji

Oče Branko je njegov življenjski vodnik. "Doma ne bi mogel imeti boljšega vzornika. Od očeta sem podedoval disciplino in zavedanje, da moraš hkrati uživati v lepotah življenja. Od mame sem dobil tisti notranji čar, ki ga vidim pri vseh športnikih iz nekdanje Jugoslavije. To je energija, ki jih žene, da so najboljši, da dosežejo nekaj velikega," je poudaril športnik.

"Vedno smo bili zelo ponosni na svoje korenine. Bivšo Jugoslavijo, Hrvaško, Srbijo, hkrati pa je bil oče ponosen, ko smo dobili državljanstvo ... Nikoli se nisem počutil kot tujec. Vedno kot Francoz. Pol Francoz, pol Jugoslovan. Mislim, da mi je to zelo pomagalo in mi odprlo misli in tisti spoštljivi odnos do vseh narodov in vseh ljudi," je povedal.

'Pritisk je bil prevelik'

Med ključnimi življenjskimi odločitvami je Karabatić izpostavil pogovor z očetom, ki je za vedno spremenil njegovo smer razmišljanja in odnos do igre. Po slabo odigrani tekmi, ko je bil star 15 let, ga je oče opozoril, da problem niso bili zgrešeni meti, ampak nekaj, česar se takrat ni zavedal – in to je bil strah, zaradi katerega ni mogel nadaljevati igre. "Pritisk je bil prevelik, misliš, da si končal, če še enkrat zgrešiš. Če hočeš in je tvoj cilj biti najboljši na svetu in igrati za reprezentanco, pa te en ali dva poraza na tej mali tekmi vržeta iz tira, potem ti ne bo uspelo. Stres in pritisk bosta prevelika. Potem je bolje, da takoj nehaš. Razmisli o tem in mi jutri sporoči, ali hočeš nadaljevati. Prvič me je oče postavil pred zid. To je bilo zame zelo pomembno in rekel sem mu: 'Ne, oče, želim naprej.'"

"Od takrat me ni bilo več strah na igrišču. Čeprav sem bil star 16, 17 let, že igral v prvi ligi in pri 18 igral za reprezentanco, me ni bilo strah poskusiti," je dodal.

Karabatić je spregovoril tudi o legendarnem rivalstvu z Ivanom Balićem, ki je zaznamovalo rokometno obdobje. Označil ga je za enega najboljših rokometašev vseh časov. "On je legenda, hkrati pa nisva nikoli igrala skupaj v ekipi. Vedno sva bila drug proti drugemu. Spomnim se tistega leta 2009, ko sva oba igrala, vsi mediji so samo čakali na tekmo Francija - Hrvaška v finalu. Prebral sem članek, kjer so citirali nekaj, kar nisem rekel proti Ivanu. Da se je to rivalstvo tako pripravljalo, ko sem ga tako spoštoval. Mislim, da je bilo izven najinega nadzora, da se je nekaj takega zgradilo. Kot igralec sem seveda želel biti boljši od Ivana, ker je za športnika cilj tekmovati in biti boljši od drugih. Vedno sem spremljal njegovo igro in občudoval njega in hrvaško reprezentanco, njihovo igro in igralce, ki so jih imeli."

Povedal je tudi, kaj je zanj največji pritisk. "Največji pritisk prihaja iz mene. Cilj, ki sem ga imel kot majhen, me je tako vlekel naprej, da sem moral uspeti. Do sebe sem postavil velika pričakovanja, da bom vedno najboljši, da bom vedno dal vse od sebe. Morda bo nekomu zvenelo arogantno to, da sem želel biti najboljši, a v bistvu je bilo to nekaj notranjega, kar me je vsak dan gnalo, da sem dal vse od sebe na igrišču, na treningu. To je bil zame največji pritisk in ni bilo lahko s tem živeti. Mislim, da vsi vrhunski športniki imajo ta pritisk, ki je močnejši od 15 ali 20 tisoč ljudi, ki navijajo proti tebi."

