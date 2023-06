Soudani za 24UR: Takoj sem doumel, da je Maribor velik klub

Za nogometaši Maribora je, vsaj za njihove standarde, porazna sezona. Tudi zato so pred prihajajočo poskrbeli za zvenečo okrepitev. Pripeljali so alžirskega napadalca El Arabija Hilala Soudanija. Maribor je osmi klub v bogati karieri 35-letnika. Ima kar 52 nastopov v Uefinih klubskih tekmovanjih, od tega 14 v Ligi prvakov. Večino jih je zbral v dresu zagrebškega Dinama, kjer je igral pet let. Igralec se je v ekskluzivnem pogovoru opisal z besedami "sem igralec, ki skrbi za gole in podaje, znan po borbenosti".