Noč nokavtov v UFC: Brunson utišal jezičnega Hollanda

Las Vegas je tradicionalno prizorišče borb borbenega tekmovanja UFC in to tudi to pot borci in borke niso razočarali. Glavni obračun noči v mestu greha med Derekom Brunsonom in Kevinom Hollandom v srednji kategoriji se je končal s sodniško odločitvijo po petih rundah. Brunson je bil celotni boj boljši, levji delež k zmagi pa je prispevala njegova borba na tleh. Američan je rojaka želel dobesedno utišati z nokavtom, saj je Holland celoten dvoboj jezikal, vendar mu je za ta dosežek zmanjkalo moči.

Brunson je tako prišel do četrte zaporedne zmage in je prekinil neverjetni niz šestih zaporednih zmag Hollanda, ki je celotno borbo več časa posvetil govorjenju in provociranju nasprotnika kot samim udarcem. Med rundami je na šaljiv in provokativen način iskal tudi podporo posebnega gosta ob oktagonu Habiba Nurmagomedova, ki pa se je njegovemu "šovu" le nasmejal.

Brunson je zabeležil 22 karierno zmago.

Noč nokavtov v Las Vegasu

Na preostalih obračunih smo videli neverjetne nokavte. Za fantastičen uvod borilne noči v dvorani Apex je poskrbel Avstralec Tui Tuivasa, ki je svojega nasprotnika Harryja Hunsuckerja, ki je dvoboj sprejel šele pred štirimi dnevi, deklasiral z nokavtom po vsega 49 sekundah borbe.

V nižji, bantamski kategoriji, je Adrian Yanez za zmago potreboval tri runde, toda le en udarec je bil dovolj, da je nasprotnik Gustavo Lopez obležal na tleh.

Vrhunski nokavt pa je zrežiral tudi Max Griffin, ki je po odlični kombinaciji v drugi rundi v nezavest spravil kitajskega borca Songa Kenana.

