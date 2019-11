Ponoči Dragić proti Clevelandu, Dončić proti Golden Statu

Dallas sezone ni začel tako zelo dobro kot Miami v sicer nekoliko lažji vzhodni konferenci, toda bleščeče predstave Dončića so zasenčile težave. Ameriški komentatorji kar tekmujejo, kdo bo bolj sladko pel hvalo mlademu Slovencu, ki premika mejnike v najboljši košarkarski ligi na svetu. Moštvo kipi od pozitivne energije po zmagi nad dolgoletnimi tekmeci iz San Antonia, v goste jim prihaja nekoč strašljiv košarkarski stroj iz San Francisca, toda zaradi poškodb zdesetkani Bojevniki so v tej sezoni le senca nekdanje moči. V dvorani American Airlines se bosta soočila eden najboljših napadov NBA proti trenutno najslabši obrambi, Bojevniki bodo igrali drugo tekmo zapored, tako da naj bi Dončić in soigralci imeli priložnost za lahko zmago. Toda mlada ekipa je letos že nekajkrat usahnila ob navidez lahkih nasprotnikih, posebej peklita poraza proti Kratkohlačnikom iz New Yorka.

https://sja.sportradar.com/w/24ur/19096842/3231

Miami je povsem druga zgodba, še lani razglašena zasedba iz vseh vetrov je letos našla novo ubranost. Pogosto muhasti zvezdnikJimmy Butler se je odlično zlil z ostalimi, srečno roko so imeli tudi pri izbiri novincev, Tyleru Herru in Kendricku Nunnu. Pred začetkom je nekaj trenja povzročilo vprašanje, kdo bo v prvi peterki, a je Dragić po kosilu s trenerjem Erikom Spoelstro brez večje drame pristal na vstopanje v igro s klopi. Prejšnji četrtek je na gostovanju v Clevelandu že čutil prve znake bolezni, a bil na igrišču z mirnostjo veterana zaslužen za zmago. Po nekaj dneh odsotnosti zaradi bolezni bo nocoj igralni ritem znova lovil prav proti Clevelandu. Nekdanji prvaki so trenutno v spodnji tretjini lestvice, zaradi poškodbe bodo nastopili brez Tristana Thompsona. A v NBA nobena tekma ni vnaprej izgubljena ali dobljena.

https://sja.sportradar.com/w/24ur/19096838/3231

Dragić je vodja mafije s klopi, kot je Michael Kawaida iz Hot Hot Hoops poimenoval drugo peterko Miamija, po njegovem mnenju bo s takšno igro kandidat za nagrado 6 igralca leta, kot imenujejo najboljšega košarkarja, ki ne začenja tekem. Spoelstra mu pogosto zaupa žogo v končnici polčasov in napetih tekem. Toda slovenski veteran kljub temu ostaja del nenehnih ugibanj o morebitnem trgovanju z igralci, še posebej, ker se konec sezone izteče njegova 85 milijonov dolarjev vredna pogodba.