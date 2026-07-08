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Brutalen napad na hrvaškega nogometnega sodnika v Osijeku
Nogomet

Brutalen napad na hrvaškega nogometnega sodnika v Osijeku

Francoski velikan stavi na slovenskega reprezentanta
Nogomet

Francoski velikan stavi na slovenskega reprezentanta

Neverjetni prizori: Salah dodobra spoznal turško strast Neverjetni prizori: Salah dodobra spoznal turško strast Neverjetni prizori: Salah dodobra spoznal turško strast
Nogomet

Neverjetni prizori: Salah dodobra spoznal turško strast

Strela med tekmo vzela življenje mlademu nogometašu
Nogomet

Strela med tekmo vzela življenje mlademu nogometašu

Francoski velikan stavi na slovenskega reprezentanta
Velik prestop

Francoski velikan stavi na slovenskega reprezentanta

Zdaj je tudi uradno: Diomande okrepil Real Madrid
19-letni biser

Zdaj je tudi uradno: Diomande okrepil Real Madrid

Sanjski vzpon, ki si ga Slovenke pred nekaj leti ne bi upale napovedati
odbojkarice med elito

Sanjski vzpon, ki si ga Slovenke pred nekaj leti ne bi upale napovedati

Kvesić miri navijače: Bili smo dobri, ni razloga za negativo
poraz v armeniji

Kvesić miri navijače: Bili smo dobri, ni razloga za negativo

Kdo bo osvojil prvo evropsko lovoriko sezone?
PSG - Aston Villa

Kdo bo osvojil prvo evropsko lovoriko sezone?

Nepresenetljivo: Argentina stopila v bran Infantinu Nogomet

Nepresenetljivo: Argentina stopila v bran Infantinu

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Barcelona dobila zeleno luč, zdaj sledijo pogajanja Nogomet

Barcelona dobila zeleno luč, zdaj sledijo pogajanja

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Škandal v Južni Koreji: zveza sodnikom plačevala erotične masaže Nogomet

Škandal v Južni Koreji: zveza sodnikom plačevala erotične masaže

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Migrantska kriza odnesla prijateljsko tekmo Barcelone Nogomet

Migrantska kriza odnesla prijateljsko tekmo Barcelone

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Vinicius pričakovano podaljšal pogodbo z Real Madridom Nogomet

Vinicius pričakovano podaljšal pogodbo z Real Madridom

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Bomba iz Španije: Rodri namesto Reala izbral Barcelono Nogomet

Bomba iz Španije: Rodri namesto Reala izbral Barcelono

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PSG pred superpokalom predstavil 50-milijonsko okrepitev Nogomet

PSG pred superpokalom predstavil 50-milijonsko okrepitev

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Uefa ne popušča: možnost bojkota Fifinih tekmovanj še vedno obstaja Nogomet

Uefa ne popušča: možnost bojkota Fifinih tekmovanj še vedno obstaja

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Za Bijolom bo stal najdražji nogometaš v zgodovini kluba Nogomet

Za Bijolom bo stal najdražji nogometaš v zgodovini kluba

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Po kaosu z Bielso bo Urugvaj na pravo pot skušal vrniti Forlan Nogomet

Po kaosu z Bielso bo Urugvaj na pravo pot skušal vrniti Forlan

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Zdaj je tudi uradno: Diomande okrepil Real Madrid Nogomet

Zdaj je tudi uradno: Diomande okrepil Real Madrid

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'Topalović ima vse, kar je potrebno, da postane odličen nogometaš' Nogomet

'Topalović ima vse, kar je potrebno, da postane odličen nogometaš'

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Ugandski reprezentant umrl po napadu roparjev Nogomet

Ugandski reprezentant umrl po napadu roparjev

Slovenski reprezentant na pragu prestopa k francoskemu velikanu Nogomet

Slovenski reprezentant na pragu prestopa k francoskemu velikanu

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Littler udaril po Yamalu: Ni naredil veliko, sem najboljši športnik na svetu Nogomet

Littler udaril po Yamalu: Ni naredil veliko, sem najboljši športnik na svetu

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Veličasten sprejem za senzacijo svetovnega prvenstva Veličasten sprejem za senzacijo svetovnega prvenstva Nogomet

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Zlatko Dalić v Združene arabske emirate po milijone Nogomet

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Vipotnik na pragu prestopa, a ne med elito Nogomet

Vipotnik na pragu prestopa, a ne med elito

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STANJE NA CESTAH
Nesreče 24ur.com
A1, Koper - Ljubljana, priključek Logatec - priključek Vrhnika v smeri Ljubljane, prometna nesreča, zaprt prehitevalni pas.
Zastoji 24ur.com
A1, Ljubljana - Maribor, izvoz 12 Dramlje - predor Pletovarje v smeri Maribora, območje zastojev, zamuda: 13 min, dolžina: 3 km in 800 m.
Ovire 24ur.com
A1, Koper - Ljubljana, pred priključkom Unec v smeri Ljubljane, okvara vozila, oviran promet.
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