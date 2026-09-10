1, 2, 3, ... še 21: Ronaldo vse bližje magični meji 1000 golov

Portugalski planetarni nogometni zvezdnik Cristiano Ronaldo je zadel v 22. minuti tekme 6. kroga savdske profesionalne lige med Al Nassrom in Abho (2:1). Podajo mu je prispeval 21-letni Brazilec Angelo, ki je poslal žogo v kazenski prostor, 41-letni Ronaldo pa se je odlično znašel pred vrati in jo usmeril v mrežo lanskega drugoligaša.
S tem je nekdanji napadalec Manchester Uniteda, Real Madrida in Juventusa, ki se je pred točno mesecem dni v portugalskem letovišču Cascais poročil z dolgoletno partnerko Georgino Rodridguez, naredil nov korak proti neverjetnemu mejniku 1000 golov v karieri, ki se zdi vse bližje.
V karieri je osvojil nešteto ekipnih in posamičnih lovorik. Petkrat je osvojil zlato žogo za najboljšega nogometaša na svetu, petkrat je tudi osvojil elitno Ligo prvakov, štirikrat z madridskim Realom in enkrat z Manchester Unitedom.
Trikrat je bil angleški prvak ter po dvakrat španski in italijanski. S Portugalsko je bil leta 2016 evropski prvak, dvakrat je z izbrano vrsto osvojil tudi ligo narodov (2019 in 2025).
Ronaldo je tudi rekorder portugalske reprezentance po številu tekem (233) in golov (146).
Po nastopu na letošnjem svetovnem prvenstvu, kjer je Portugalska izpadla v osmini finala, je pred Ronaldom zadnja sezona v dresu savdskega Al Nasra in v karieri nasploh.
Zlata žoga je ena najstarejših in najbolj cenjenih individualnih nagrad v svetu nogometa, ki jo od leta 1956 podeljuje francoska revija France Football. Nagrada se podeljuje nogometašu, ki je v preteklem koledarskem letu pokazal najboljše predstave na igrišču, pri čemer o zmagovalcu odločajo glasovi novinarjev z vsega sveta. Zaradi svoje dolge tradicije in strogih meril velja za najvišje osebno priznanje, ki ga lahko prejme posamezni nogometaš.
Liga prvakov (UEFA Champions League) je najprestižnejše klubsko nogometno tekmovanje v Evropi, ki ga organizira Evropska nogometna zveza (UEFA). V njem tekmujejo najboljši klubi iz evropskih državnih prvenstev. Tekmovanje se je razvilo iz nekdanjega Pokala državnih prvakov, ustanovljenega leta 1955, in je znano po izjemno visoki kakovosti nogometa, velikem finančnem vložku ter globalni gledanosti, saj združuje najboljše igralce sveta v boju za naslov najboljšega kluba na stari celini.
Liga narodov UEFA je mednarodno nogometno tekmovanje za moške reprezentance članic UEFA, ki je bilo ustanovljeno leta 2018. Cilj tekmovanja je bil nadomestiti večino prijateljskih tekem z bolj tekmovalnimi obračuni med reprezentancami podobne kakovosti. Ekipe so razdeljene v različne lige glede na svojo uvrstitev na lestvici, kar omogoča bolj dinamičen sistem napredovanja in izpadanja, hkrati pa reprezentancam ponuja dodatno možnost za kvalifikacije na velika tekmovanja, kot sta evropsko ali svetovno prvenstvo.
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