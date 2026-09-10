1, 2, 3, ... še 21: Ronaldo vse bližje magični meji 1000 golov

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Portugalski planetarni nogometni zvezdnik Cristiano Ronaldo je zadel v 22. minuti tekme 6. kroga savdske profesionalne lige med Al Nassrom in Abho (2:1). Podajo mu je prispeval 21-letni Brazilec Angelo, ki je poslal žogo v kazenski prostor, 41-letni Ronaldo pa se je odlično znašel pred vrati in jo usmeril v mrežo lanskega drugoligaša.

Cristiano Ronaldo FOTO: Profimedia

S tem je nekdanji napadalec Manchester Uniteda, Real Madrida in Juventusa, ki se je pred točno mesecem dni v portugalskem letovišču Cascais poročil z dolgoletno partnerko Georgino Rodridguez, naredil nov korak proti neverjetnemu mejniku 1000 golov v karieri, ki se zdi vse bližje.

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V karieri je osvojil nešteto ekipnih in posamičnih lovorik. Petkrat je osvojil zlato žogo za najboljšega nogometaša na svetu, petkrat je tudi osvojil elitno Ligo prvakov, štirikrat z madridskim Realom in enkrat z Manchester Unitedom.

Trikrat je bil angleški prvak ter po dvakrat španski in italijanski. S Portugalsko je bil leta 2016 evropski prvak, dvakrat je z izbrano vrsto osvojil tudi ligo narodov (2019 in 2025).

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Ronaldo je tudi rekorder portugalske reprezentance po številu tekem (233) in golov (146).

Cristiano Ronaldo v dresu portugalske reprezentance. FOTO: AP

Po nastopu na letošnjem svetovnem prvenstvu, kjer je Portugalska izpadla v osmini finala, je pred Ronaldom zadnja sezona v dresu savdskega Al Nasra in v karieri nasploh.