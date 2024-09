10 let od zgodovinske tekme na Celtic parku

Ekipa Maribora si je kot druga v klubski zgodovini zagotovila nastop v Ligi prvakov. Jutri bo namreč minilo natanko 10 let od legendarne tekme proti Celticu iz Glasgowa, na kateri so si vijoličasti z golom Marcosa Tavaresa priborili nastop med nogometno elito. "Bili smo več kot ekipa, smo družina," so ob ponovnem srečanju poudarjali v en glas.