100 milijonov za 42 minut na zelenici, 2,2 milijona za vsak dotik žoge

Neymar ima v zadnjem času veliko razlogov za skrbi, te mu povzročajo predvsem kontinuirane poškodbe in razuzdano zasebno življenje, a eno področje v življenju zagotovo ne trpi. Finance so tiste, ki so v najlepšem redu, toda zagotovo bi nogometaš raje zamenjal kakšen evro, za boljšo fizično pripravljenost, ki posledično prinese tudi boljšo statistiko na zelenicah. V letu 2024 je bila slednja takšna. Dobrih 98 milijonov evrov za 42 minut igre. Analitiki so šli še bolj v podrobnosti in izbrskali podatek, ki je še bolj zanimiv. V teh 42 minutah se je žoge dotaknil 45-krat, kar lahko hitro izračunamo, da je prejel 2,2 milijona za vsak dotik žoge. Kljub vsemu je njegova tržna vrednost močno upadla in je daleč od tistih 222 milijonov evrov, ki so jih Parižani leta 2017 plačali Barceloni. Nekje 15 milijonov evrov je bil nogometaš vreden ob koncu lanskega leta.