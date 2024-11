Debitant Tetteh v izdihljajih tekme zadel za točko Maribora

Potem ko je Boštjan Cesar v prejšnjem krogu na klopi Maribora debitiral z zmago, je tokrat ekipo pripeljal do točke v Fazaneriji. Njegova ekipa v prvem polčasu ni bila nevarna, v drugem pa bolj pritiskala in izenačila v sodniškem dodatku.

Prvi omembe vreden strel pri gostih je v 48. minuti sprožil Josip Iličić , a je tudi on z 18 metrov žogo poslal čez vrata. V naslednjih minutah je spet Maribor imel več žogo v posesti, ne pa idej, kako prebiti Murino obrambo. Tudi zato je trener gostov Cesar po dobri uri igre na zelenico poslal Hilala Soudanija in Marka Božića , nato tudi debitanta Benjamina Tetteha in Karola Borysa .

V Novi Gorici sta se srečali ekipi, ki jima je primaren cilj obstanek v ligi. Dosedanji del sezone so bolje opravili primorski izbranci Milana Anđelkovića, ki pa so si tokrat morali razdeliti plen z gosti iz Lendave. Igralci Jozsefa Bozsika, ki so predzadnji na lestvici, so vpisali osmo točko, Primorci, ki so sedmi, pa 16.

Tekma, ki se je začela z minuto molka v spomin na preminulega nekdanjega nogometaša Primorja Andreja Želka, v prvih 20 minutah ni ponudila razburljivih dogodkov. Ajdovci so bili uvodoma nekoliko podjetnejši, a do pravega zaključka niso prišli. So pa zato prišli Lendavčani v 24. minuti, ko je z roba kazenskega prostora Zoran Lesjak zadel prečko domačih vrat.