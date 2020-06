11 let po rekordnem prestopu: Ronaldova madridska zapuščina

Cristiano Ronaldo je v svoji prvi sezoni v Španiji, ko je zaradi legendarnega Raula nosil številko devet, v vseh tekmovanjih zabil 33 zadetkov. Izkupiček, pa čeprav se danes ne zdi nič posebnega, je bil več kot soliden. Upravičil je visoko odškodnino, utišal večino skeptikov, a na koncu ni doprinesel k ekipnemu uspehu galaktikov, ki so ostali brez lovorik.

To se je spremenilo v naslednji sezoni. CR7 je s soigralci v zrak dvignil španski kraljevi pokal, ob tem pa sodeloval pri kar 69 zadetkih – 53 golov, 16 asistenc. In to na zgolj 54 tekmah. V sezoni 2010/2011 je Portugalec začel navado, ki je v Madridu ni več opustil. V eni sezoni se mu nikoli več ni pripetilo, da ne bi vsaj 40-krat meril v polno.

Druga polovica leta 2011 in prva 2012 sta bili zanj še bolj produktivni. Podpisal se je pod neverjetnih 60 zadetkov in 15 asistenc, ob tem pa svoji ekipi pomagal k prvemu naslovu španskega prvaka po štirih letih. Kljub tako ekipnim kot individualnim uspehom pa je zlata žoga 2012 še četrtič zapored romala v roke Lionela Messija.

Naslednji mejnik je za Portugalca prišel v naslednjem letu. Po odlični sezoni 12/13, v kateri je na 55 tekmah dosegel prav toliko zadetkov, je še drugič v karieri in prvič po letu 2008 dobil nagrado za najboljšega nogometaša sveta. Po izenačenem glasovanju, ko je za le tri oziroma štiri odstotke prehitel Messija in Francka Riberyja, je bilo število kritikov, ki so bili mnenja, da si Ronaldo zlate žoge ni zaslužil, večje kot kadarkoli prej.

Na Madeiri rojeni nogometaš jih je tako moral v naslednji sezoni prepričati, da skupaj z Messijem res sodi na nogometni piedestal. In kako to storiti bolje kot z 51 zadetki, 14 asistencami in, kar je najbolj pomembno, tako dolgo želeno lovoriko v Ligi prvakov? Real in Florentino Perez sta končno dočakala "La Decimo". Na poti do nje je Ronaldo rekordnih 17-krat meril v polno. Nekaj mesecev kasneje, ko se je v Zürichu podeljevala zlata žoga, dvomov iz leta poprej ni bilo. Za Portugalca je glasovalo 37 odstotkov, 22 več kot za Messija in Manuela Neuerja.