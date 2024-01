11 let po tem, ko ga je brcnil, Eden Hazard obiskal pobiralca žog

Pisala se je sezona 2012/13 in v polfinalu angleškega ligaškega pokala sta se srečala Chelsea in Swansea City. Labodi so na prvi polfinalni tekmi priredili pravo presenečenje in na Stamford Bridgu slavili z 2:0. Dva tedna kasneje so prednost s prve tekme branili na domačem stadionu Liberty, kjer so uspešno odbijali napade Londončanov. Napetost v ekipi modrih se je stopnjevala in vrhunec dosegla v 80. minuti. Gostje so z zavlačevanjem zapravljali čas, pri tem pa so jim pomagali tudi pobiralci žog, ki se jim ni prav nič mudilo. Chelseajev zvezdnik Eden Hazard je imel tega deset minut pred koncem rednega dela dovolj in, ko je enemu izmed pobiralcev želel vzeti žogo, da bi jo hitro vrnil nazaj v igro, se slednji se je na žogo ulegel. Belgijec ni prav veliko razmišljala in je žogo dobesedno zbrcal izpod 17-letnega fanta z imenom Charlie Morgan.