Nogomet

115 minut nepremično stal na tribunah v spomin na narodnega heroja

Tanger, 28. 12. 2025 13.32 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
L.M.
Navijač Konga na tekmi proti Senegalu

Afriški pokal narodov znova skrbi, da nogometnim navdušencem po svetu ni dolgčas med prazničnim obdobjem. Na srečanju med Senegalom in Demokratično republiko Kongo je zato poskrbel prav poseben navijač, ki je na tribunah pritegnil pozornost zaradi svoje nepremičnosti. Njegov nastop pa je imel tudi zgodovinsko in simbolično noto.

Tribune na tekmi Senegal - DR Kongo
Tribune na tekmi Senegal - DR Kongo
FOTO: Profimedia

Medtem ko večina nogometnih lig na stari celini počiva, se v Afriki odvija najpomembnejši nogometni dogodek, ki ga ta celina premore. Že več kot teden dni je na sporedu afriški pokal narodov, tekmovanje, ki ga v letošnji izvedbi gosti Maroko in ki nam bo januarja dal najboljšo reprezentanco črne celine.

Kot smo že vajeni, je tudi letos poleg igre na terenu nadvse zanimivo tudi dogajanje na tribunah. Z novim navijaškim performansom je nazadnje postregla tekma med Senegalom in Demokratično republiko Kongo. Srečanje sta ekipi zapustili z neodločenim izidom 1:1, za Senegal je zadel tudi nekdanji zvezdnik Liverpoola Sadio Mane.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Veliko pozornosti je pritegnil radijski voditelj Kuka Muladinga iz DR Konga, ki je vseh 115 minut nepremično stal na mestu in roko držal na srcu. Oblečen je bil v suknjič in hlače žive modre barve, ki predstavljajo njegovo domovino. Za neobičajno potezo se je odločil v znak podpore in spomina na enega najpomembnejših ljudi v zgodovini te srednjeafriške države, Patrica Lumumbo, ki se je v zgodovino zapisal kot prvi premier Konga, potem ko si je ta leta 1960 izboril svojo neodvisnost od Belgije. Lumumba je svoje življenje izgubil leto kasneje, ko so nad njim atentat izvedli belgijski plačanci.

DR Kongo je tekmovanje začel z zmago in remijem, s čimer je naredil velik korak k napredovanju v izločilne boje. Tam si bodo nogometaši iz Kinšase skušali zagotoviti šele drugo zvezdico z velikih tekmovanj v zgodovini države.

Slavje nogometašev DR Konga
Slavje nogometašev DR Konga
FOTO: Profimedia
afriški pokal narodov dr kongo navijač 115 minut

