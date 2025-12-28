115 minut nepremično stal na tribunah v spomin na narodnega heroja

Medtem ko večina nogometnih lig na stari celini počiva, se v Afriki odvija najpomembnejši nogometni dogodek, ki ga ta celina premore. Že več kot teden dni je na sporedu afriški pokal narodov, tekmovanje, ki ga v letošnji izvedbi gosti Maroko in ki nam bo januarja dal najboljšo reprezentanco črne celine.

Kot smo že vajeni, je tudi letos poleg igre na terenu nadvse zanimivo tudi dogajanje na tribunah. Z novim navijaškim performansom je nazadnje postregla tekma med Senegalom in Demokratično republiko Kongo. Srečanje sta ekipi zapustili z neodločenim izidom 1:1, za Senegal je zadel tudi nekdanji zvezdnik Liverpoola Sadio Mane.