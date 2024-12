12 ur nogometa z znanimi Slovenci za ljudi v stiski

Eden izmed osrednjih delov dogodka bo 12-urni prenos v živo, za organizacijo katerega skrbi slovenski youtuber, streamer in raper Jan Vaukman , sicer znan pod vzdevkom Vauks . Slednji je lani skupaj z gosti igral košarko, letos pa bo glavni poudarek na nogometu. "Igral bom z različnimi znanimi gosti. Nogomet je moja prva ljubezen in obsesija, tako da se igranja proti znanim gostom zelo veselim," je Vauks zapisal na svojih družbenih omrežjih.

In kdo se mu bo pridružil? Med številnimi gosti bodo tako športniki, kot tudi ostali znani obrazi. Sodelovala bosta legendarni napadalec Maribora Kliton Bozgo ter nekdanji vratar Olimpije Nejc Vidmar, iz odra Talentov se bosta na igrišče preselila Peter Poles in Sašo Stare, zimski premor pa bosta za dobrodelne namene izkoristili tudi slovenski nogometašici Lara Prašnikar in Ana Milović. Poleg omenjenih bo prisotnih še veliko znanih Slovencev in Slovenk, ki bodo na dogodku prispevali k povezovanju skupnosti, širjenju humanitarnosti in promociji športa.

V preteklih letih so zbrali že več kot 50 tisoč evrov, letošnji znesek pa bodo namenili organizaciji Enostavno pomagam, katere poslanstvo je pomagati socialno in materialno ogroženim otrokom, mladini, družinam in posameznikom v stiski. V sklopu dogodka potekajo tudi licitacije, organizatorji pa so med drugim pridobili podpisana dresa Luke Dončića in Benjamina Šeška.