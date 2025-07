15 let od ene najbolj zloglasnih tekem v zgodovini mundialov

Drugi nastop slovenske reprezentance, oglušujoč in za mnoge moteč zvok vuvuzel, vselej nepredvidljiv let žoge Jabulani. To je le nekaj stvari, zaradi katerih smo si zapomnili svetovno prvenstvo v Južni Afriki. Mednje pa zagotovo sodi tudi legendarni spopad Gane in Urugvaja v četrtfinalu, ki se je odvil točno na današnji dan pred 15 leti.

Posredovanje Luisa Suareza, ki je šlo v zgodovino svetovnih prvenstev. FOTO: Profimedia icon-expand

Reprezentanca Gane je bila eno od odkritij prvega mundiala na afriških tleh. Po zmagi nad Srbijo in remijem z Avstralijo je "črnim zvezdam" uspelo napredovati iz skupine kljub porazu z Nemčijo v zadnjem krogu, ki si ga bomo zapomnili predvsem po bratskem obračunu Kevin-Princa in Jeroma Boatenga. V osmini finala je Gana po pravi drami in dodatnih 30 minutah igre izločila ZDA. Odločil je gol Asamoaha Gyana, ki je pred tem dosegel edina zadetka svoje reprezentance v skupinskem delu. Na pleča tedanjega napadalca Rennesa so bili položeni upi celotne nacije, ki je sanjala, da bo kot prva afriška predstavnica zaigrala v polfinalu svetovnega prvenstva. Za to je morala v četrtfinalu na osrednjem stadionu v Johannesburgu preskočiti Urugvaj. Južna Afrika je tisto leto postala sploh prva država gostiteljica, ki ni napredovala v izločilne boje. Domači navijači so tako svoje upe polagali prav na Gano, čigar moštvo je simboliziralo vsesplošni napredek afriškega nogometa. Kevin-Princ Boateng in druščina so imeli na svoji strani veliko večino od kar 85 tisoč navijačev, kolikor jih je tekmo spremljalo v živo.

Muntari in Forlan izkoristila Jabulani

Tik ob koncu prvega polčasa, ko je bil sodnik Olegario Benquerenca že pripravljen dati znak za odhod v garderobe, je navijače na noge dvignil Sulley Muntari. Po strelu z več kot 30 metrov je žoga čudno zavila in vratarja Fernanda Muslero ujela na napačni nogi. Legendarna žoga Jabulani je s svojim nepredvidljivim letom omogočila številne atraktivne gole. Vratarji so jo sovražili, mojstri za strele z velikih razdalj in prekinitev pa so jo hitro vzeli za svojo. Mednje je sodil tudi kapetan Urugvaja Diego Forlan, kasneje izbran za najboljšega posameznika turnirja v Južni Afriki, ki je v 55. minuti izenačil z močnim zavitim strelom s prostega strela. Odveč je poudarjati, da je let žoge presenetil vratarja Gane Richarda Kingsona.

Suarez se je žrtvoval in rešil soigralce

Izid se po izenačenju ni več spremenil. Obračun je šel v podaljške, kjer dolgo ni bilo pravih priložnosti. V čisto zadnji minuti pa je Dominic Adiyiah po zmedi v kazenskem prostoru z glavo že premagal Muslero. Žoga bi zagotovo končala v urugvajski mreži, a jo je Luis Suarez na golovi črti izbil z roko. Portugalski sodnik tega ni spregledal, pokazal je na belo točko, Suarezu pa neposredni rdeči karton.

Urugvaj rešila prečka, Abreu s panenko dokončal delo

Nogometaši Gane so bili na pragu raja. Le zadeti bi morali z enajstmetrovke in bili bi v polfinalu. Odgovornost je nase prevzel že omenjeni Gyan, ki je bil dotlej posameznik "črnih zvezd" na turnirju. Ko si je žogo namestil na belo točko, so vuvuzele prvič potihnile. Napetost bi lahko rezali z nožem. Tedaj še ne 25-letnemu napadalcu je to prišlo do živega, saj je žogo poslal naravnost v prečko, od katere se je odbila v golavt. Objokani Suarez, ki je enajstmetrovko spremljal v tunelu, je od navdušenja pritekel nazaj na igrišče. Urugvajski nogometaši so slavili. Boginja Fortuna jim je namenila še eno priložnost. O polfinalistu je tako odločala loterija enajstmetrovk. Zanimivo, da je v prvi seriji za Gano izvajal prav veliki osmoljenec Gyan, ki je svoj strel tokrat izvedel rutinirano, kot da se nekaj minut prej ni zgodilo nič. V prvih dveh serijah so bili izvajalci natančni, nato pa sta za Gano zaporedoma zgrešila John Mensah in Dominic Adiyiah, ki mu je Suarez v 120. minuti preprečil, da bi postal veliki junak svoje države. V zadnji seriji je Sebastian Abreu s hladnokrvno "panenko" potrdil zmago Urugvaja.

Suarez se je po tekmi pohvalil, da mu je uspela obramba turnirja. FOTO: Profimedia icon-expand

Suarez: To je bila prava božja roka

Četa legendarnega Oscarja Tabareza si je s tisto zmago nakopala gnev številnih navijačev, ki so poudarjali, da se je Suarez s svojim posredovanjem požvižgal na vsa pravila fair-playja in športnega obnašanja. Napadalcu, ki so ga vso kariero spremljali takšni in drugačni škandali, je bilo malo mar za to. "To je bila prava božja roka," je po tekmi povlekel vzporednico z legendarnim Diegom Armandom Maradono. Svoje kritike pa je še dodatno razburil z izjavo, da je poskrbel za najboljšo obrambo turnirja. "Trditi, da je Suarez goljuf, je prestrogo. Morda je šlo za napako," je strasti – neuspešno – želel umiriti tudi urugvajski selektor Tabarez.

Asamoah Gyan v solzah po zgrešeni enajstmetrovki, ki bi Gano popeljala v polfinale. FOTO: Profimedia icon-expand

Soigralci so ga pustili na cedilu