Mineva 15 let, odkar je Brazilec osramotil nemočne Bavarce

Ko vas bodo kolegi naslednjič vprašali, kako neki se je imenoval brazilski napadalec in prvi strelec nemške Bundeslige v sezoni 2008/2009, jim namesto odgovora (verjamemo, da ga poznate) raje pokažite spodnjo mojstrovino, od katere mineva natanko 15 let. Četrtega aprila 2009 je Edinaldo Batista Libanio, bolje znan kot Grafite, "začaral" nemočno obrambo Bayerna in postavil piko na i zmagi, ki je tlakovala pot Wolfbsurga do edinega naslova prvaka v klubski zgodovini.