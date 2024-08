16-letni Mateo Ačimović debitiral in takoj navdušil trenerja Sancheza

Nogometaši Olimpije so podaljšali sijajen uvod v novo sezono. Za peto zmago na peti tekmi v vseh tekmovanjih so bili pričakovano boljši od Nafte (2:0). Ob ugodnem izidu je trener Victor Sanchez v zaključku priložnost prvič v članski konkurenci ponudil komaj 16-letnemu Mateu Ačimoviću, za katerega je imel po tekmi same izbrane besede.