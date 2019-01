160 milijonov evrov, a Coutinho sedi na klopi: 'Ne skrbite, je prihodnost Barce'

V dresu Liverpoola je blestel. Stkal je prav posebno vez z napadalnim triom, ki ga sestavljajo Mo Salah, Roberto Firminoin Sadio Mane, bil ljubljenec domačega občinstva in tudi stratega Jürgena Kloppa, a želel je postati član Barcelone. To je zgodba Philippeja Coutinha, ki je v zadnjih 12 mesecih postal zgolj še senca igralca, ki je v minulih sezonah blestel v angleški Premier League. Liverpool se je brez Brazilca v minuli sezoni prebil vse do finala elitne Lige prvakov, letos so v najboljšem položaju, da prvič po letu 1990 osvojijo naslov angleškega prvaka. Medtem pa Coutinho sedi na klopi katalonskega ponosa in še išče pravo formo. V vseh tekmovanjih je namreč zabil 5 golov in dodal še 4 asistence. Barca sicer vodi v španski La Ligi, v Ligi prvakov pa se je tudi prepričljivo uvrstila v izločilne boje, a mnogi so prepričani, da za lovorike potrebuje tudi Brazilca v najboljši možni izvedbi.

COUTINHO

26-letnik je namreč nazadnje tekmo v prvi postavi začel 2. decembra. Na zadnji prvenstveni tekmi, na kateri je Barca z 2 : 1 ugnala Getafe, mu je glavni trener Ernesto Valverdenamenil vsega sedem minut in v Španiji so se hitro pojavila namigovanja, da bi lahko bila prihodnost napadalnega vezista tudi izven katalonske prestolnice. Omenjena namigovanja je sicer po zmagi v predmestju Madrida, hitro ovrgel športni direktor Barcelone, Guillermo Amor."Coutinho je zelo izkušen igralec in eden najboljših igralcev v Evropi. Večkrat je zatrdil, da je za Barcelono pripravljen igrati pet ali pa 90 minut. On je igralec, ki veliko več razmišlja o moštvu kot o sebi in ni dvoma, da je eden najboljših igralcev na svetu. Ko stopi na zelenico, vselej da vse od sebe in to je storil na vsaki tekmi, ko je oblekel naš dres. Mi smo ga kupili, ker je eden najboljših igralcev na svetu. Z Barcelono ima podpisano še dolgo pogodbo in veliko še lahko ponudi našemu klubu," je v pogovoru za Movistar dejal Amor in tako ovrgel namigovanja, da bi lahko Brazilec poleti zapustil petkratne evropske prvake. Namigovanja o njegovem odhodu so postala vse glasnejša predvsem zaradi domnevnega prihoda Adriena Rabiota, ki je tik pred tem, da postane član katalonskega ponosa. Coutinha sicer pogodba z Barco veže vse do 30. junija 2023.