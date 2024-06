17. izvedba evropskega prvenstva, tretjič na nemških tleh

OGLAS

Tekme evropskega prvenstva bodo to poletje še tretjič v zgodovini odigrane na območju Nemčije. Leta 1988 je bila v vlogi gostiteljice Zahodna Nemčija, država, kot jo poznamo danes, pa je štiri tekme gostila tudi na zadnjem evropskem prvenstvu, ki se je odvijalo v številnih državah stare celine. Aktualni prvaki so Italijani, ki so v finalu turnirja, ki se je zaradi epidemije koronavirusa odvil leta 2021, po izvajanju enajstmetrovk premagali Angleže.

Prizorišča Nemci z izbiro stadionov, na katerih se bodo igrale tekme, niso imeli veliko preglavic, saj imajo lepo število objektov, katerih kapaciteta je višja od 30.000 sedišč, kar je po zahtevah Uefe minimalno število. "Infrastruktura v Nemčiji je odlična, so dobri organizatorji in do vseh mest so dobre prometne povezave. To bo pravi nogometni festival, na katerem bo na prvem mestu varnost," je o prvenstvu povedal predsednik Uefe Aleksander Čeferin. Med 14. junijem in 14. julijem bo nogometno obarvanih kar 10 nemških mest. Mesto, stadion, kapaciteta: Berlin, Olimpijski stadion, 74461

München, Allianz Arena, 70076

Dortmund, Signal Iduna Park, 65849

Stuttgart, MHP Arena, 54906

Gelsenkirchen, Veltins Arena, 54740

Frankfurt, Deutsche Bank Park, 54697

Hamburg, Volksparkstadion, 52245

Düsseldorf, Merkur Spiel Arena, 51031

Köln, Rhein Energie Stadion, 49827

Leipzig, Red Bull Arena, 42959

Sistem tekmovanja Na prvenstvu bo tekmovalo 24 reprezentanc, ki so razdeljene v šest skupin po štiri. Zmagovalci skupin, drugouvrščene ekipe in štiri najboljše tretjeuvrščene reprezentance bodo napredovale v osmino finala. Če bodo reprezentance v skupini po točkah izenačene, najprej šteje rezultat medsebojne tekme, nato pa razlika v zadetkih. V izločilnem delu tekmovanja, ki se začne z osmino finala, bo potek obračuna enak, kot smo navajeni. Če sta ekipi po rednem delu izenačeni, sledita dva podaljška po 15 minut. Če zmagovalec tudi po 120 minutah igre ne bo znan, bodo o potniku v naslednji krog odločale enajstmetrovke. Skupina A: Nemčija, Škotska, Madžarska, Švica Skupina B: Španija, Hrvaška, Italija, Albanija Skupina C: Slovenija, Danska, Srbija, Anglija Skupina D: Poljska, Nizozemska, Avstrija, Francija Skupina E: Belgija, Slovaška, Romunija, Ukrajina Skupina F: Turčija, Gruzija, Portugalska, Češka

Simboli prvenstva Za maskoto prvenstva je bil izbran medvedek Albärt, ki je bil javnosti predstavljen na prijateljski tekmi med Nemčijo in Kolumbijo junija lani. "Kot starš vem, kako pomembno je spodbujati otroško domišljijo. Upamo, da bo maskota predstavljala zabaven in všečen lik, ki bo pri otrocih spodbudil zanimanje za nogomet," je o maskoti povedal direktor evropskega prvenstva in legendarni nemški kapetan Phillip Lahm. Uradna žoga turnirja nosi ime Fussballliebe, ki v prevodu pomeni nogometna ljubezen. Za uradno pesem so poskrbeli Meduza, OneRepublic in Leony. Naslov pesmi je Fire.

Sodniki Uefa je aprila določila 19 sodniških ekip, ki bodo sodile na 51 tekmah evropskega prvenstva. Slovenija bo na prvenstvu prisotna tudi v tem pogledu – za glavnega delivca pravice je bil določen Slavko Vinčić, slednjemu pa bosta pomagala Tomaž Klančnik in Andraž Kovačič. Poleg sodniških ekip je bilo izbranih tudi 20 sodnikov, ki bodo tekme spremljali v sobi za VAR, in 12 sodnikov, ki bodo opravljali vlogo četrtega sodnika. V sobi za VAR bo na določenih tekmah prisoten Nejc Kajtazovič, četrta sodnika iz Slovenije pa bosta Rade Obrenović in Jure Praprotnik.

