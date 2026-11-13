17-letni slovenski dragulj pošteno prekaša izkušene soigralce

CIES, ki je raziskavo opravil v sodelovanju s podjetjem Impect, je v analizo zajel kar 65 nogometnih tekmovanj po svetu. Vključil je igralce, mlajše od 21 let, ki so v aktualni sezoni na zelenici zbrali najmanj 450 minut. Posebnost raziskave je, da ne primerja zgolj absolutne kakovosti nogometašev, temveč meri, kako močno posameznik izstopa v primerjavi s svojimi klubskimi soigralci.

Miha Matjašec se je znašel v družbi nekaterih najbolj zvenečih nogometnih imen, ko je govora o mladih talentih. Nad njim so trije igralci, ki smo jih spremljali že na največjih odrih - Gianluca Prestianni, ki navdušuje v dresu Benfice, je na drugem mestu, četrti je Franco Mastantuono, ki kot posojen nogometaš Real Madrida igra za Fiorentino, deveti pa je Lamine Yamal, eden izmed največjih zvezdnikov svetovnega nogometa.