Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

17-letni slovenski dragulj pošteno prekaša izkušene soigralce

Ljubljana, 13. 11. 2026 14.30 pred 2 urama 2 min branja 4

Avtor:
A.M.
Miha Matjašec

Slovenski nogomet ima nov razlog za optimizem. Mednarodni nogometni observatorij (CIES) je objavil seznam nogometašev do 21 let, ki po statistični analizi najbolj izstopajo v primerjavi s soigralci. Med stoterico so le trije 17-letniki, eden izmed njih je Miha Matjašec. Slovenca je CIES uvrstil na izjemno 12. mesto.

CIES, ki je raziskavo opravil v sodelovanju s podjetjem Impect, je v analizo zajel kar 65 nogometnih tekmovanj po svetu. Vključil je igralce, mlajše od 21 let, ki so v aktualni sezoni na zelenici zbrali najmanj 450 minut. Posebnost raziskave je, da ne primerja zgolj absolutne kakovosti nogometašev, temveč meri, kako močno posameznik izstopa v primerjavi s svojimi klubskimi soigralci.

Miha Matjašec se je znašel v družbi nekaterih najbolj zvenečih nogometnih imen, ko je govora o mladih talentih. Nad njim so trije igralci, ki smo jih spremljali že na največjih odrih - Gianluca Prestianni, ki navdušuje v dresu Benfice, je na drugem mestu, četrti je Franco Mastantuono, ki kot posojen nogometaš Real Madrida igra za Fiorentino, deveti pa je Lamine Yamal, eden izmed največjih zvezdnikov svetovnega nogometa.

Miha Matjašec je marca lani podpisal za RB Salzburg
Miha Matjašec je marca lani podpisal za RB Salzburg
FOTO: Instagram

Treba pa je izpostaviti, da so omenjeni precej starejši od Matjašca, ki je na 12. mestu najvišje uvrščen od treh 17-letnikov. Poleg njega sta tukaj še Američan Cavan Sullivan, član Philadelphie Union, ki ima že dogovorjen prestop k Manchester Cityju, in Madžar Noel Polonkai, ki igra za dunajsko Austrio.

Za mladega Slovenca je to še eno pomembno mednarodno priznanje. Že oktobra ga je ugledni britanski časnik The Guardian uvrstil med 60 največjih nogometnih talentov generacije 2009. Zdaj je njegovo nadarjenost izpostavil še CIES, ki ga je postavil ob bok nekaterim najbolj obetavnim mladim nogometašem na svetu.

Miha Matjašec je septembra debitiral za slovensko reprezentanco do 21 let
Miha Matjašec je septembra debitiral za slovensko reprezentanco do 21 let
FOTO: Instagram

Matjašec se sicer razvija v nogometnem sistemu Red Bull Salzburga, kjer nastopa za drugoligaško ekipo Liefering, nase pa je opozoril tudi v dresu slovenske izbrane vrste do 21 let, za katero je oktobra zadel proti Nizozemski.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
nogomet miha matjašec cies

Ugibanj je konec: Pochettino novi trener Manchester Uniteda

24ur.com Mlada Slovenca na seznamu najbolj nadarjenih nogometašev na svetu
24ur.com Za košarkarski jutri se ni bati: kadeti tretji v Evropi
24ur.com Mlade zvezde, ki so zasijale na evropskih prvenstvih do 21 let
24ur.com Nekdanji član hrvaških mlajših selekcij sprejel Razdrhovo povabilo
24ur.com Arhitekt slovenskega uspeha: velik strokovnjak in pozitivec
24ur.com Mladi Slovenci bronasti na EP
24ur.com Živi Remic nominacija za najboljšo mladinko na svetu
Priporoča
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 01 image1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 02 prod1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 03 prod2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 04 prod3
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 05 prod4
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 06 prod5
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 07 prod6
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 08 image2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 10 prod8
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 11 prod9
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 12 prod10
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 13 prod11
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 14 prod12
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 15 prod13
KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
JAZsemTI
13. 11. 2026 16.06
Spominja na Kampla😏
Odgovori
0 0
zlevicosibrišem
13. 11. 2026 14.51
Glede na ta portal, ima Slovenija več draguljev kot katerakoli druga država.
Odgovori
+0
1 1
Amor Fati
13. 11. 2026 14.57
Luka Dončič efekt.
Odgovori
0 0
Free_Palestine
13. 11. 2026 16.31
Čudno da ta portal ne poroča o hrvaških igralcih, ker imajo tako radi ljepo našo.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
To je darilo, ki ga otroci ne bodo odložili že po nekaj dneh
Tudi princ George ima ustvarjalno žilico. Njegova risba je dobila prav posebno mesto
Tudi princ George ima ustvarjalno žilico. Njegova risba je dobila prav posebno mesto
V letu in pol dvakrat postala mama, zdaj se po šestih letih vrača na glasbeno sceno
V letu in pol dvakrat postala mama, zdaj se po šestih letih vrača na glasbeno sceno
Petletnik rešil mamo s klicem na pomoč, pri tem pa mu je pomagal viralni trend
Petletnik rešil mamo s klicem na pomoč, pri tem pa mu je pomagal viralni trend
zadovoljna
Portal
Nekoč najstniški idol, danes se govori, da bo postal novi James Bond
Teddy plašč je spet hit zime: tako ga modne navdušenke nosijo letos
Teddy plašč je spet hit zime: tako ga modne navdušenke nosijo letos
Zakaj smo utrujeni, tudi ko nismo počeli nič napornega
Zakaj smo utrujeni, tudi ko nismo počeli nič napornega
Petek 13.: za ta 4 znamenja bo presenetljivo srečen dan
Petek 13.: za ta 4 znamenja bo presenetljivo srečen dan
vizita
Portal
Kako pogosto bi se morali prhati po 65. letu starosti
Za visok holesterol niso kriva samo jajca: večji problem je lahko to živilo
Za visok holesterol niso kriva samo jajca: večji problem je lahko to živilo
Znanstveniki so opredelili 10 zdravih prehranskih načinov, povezanih s počasnejšim biološkim staranjem
Znanstveniki so opredelili 10 zdravih prehranskih načinov, povezanih s počasnejšim biološkim staranjem
Zakaj mladi o svojih težavah lažje spregovorijo z neznanci na spletu kot z lastnimi starši?
Zakaj mladi o svojih težavah lažje spregovorijo z neznanci na spletu kot z lastnimi starši?
cekin
Portal
Dolgo so čakali na boljše čase, po 15. novembru naj bi se jim obrnilo navzgor
Vam ne deluje Microsoft? Poglejte to
Vam ne deluje Microsoft? Poglejte to
Opozorilo iz Nemčije: 800.000 služb bi lahko izginilo, a ne zaradi recesije
Opozorilo iz Nemčije: 800.000 služb bi lahko izginilo, a ne zaradi recesije
Plače tudi nad 20.000 evrov na mesec: to bodo med najbolj iskanimi poklici leta 2027
Plače tudi nad 20.000 evrov na mesec: to bodo med najbolj iskanimi poklici leta 2027
moskisvet
Portal
Tehnološki velikan na kolenih: je svet spoznal, kako zelo je odvisen od Microsofta?
Zvezdnik razkril grozljivo družinsko tragedijo: oba starša so mu umorili
Zvezdnik razkril grozljivo družinsko tragedijo: oba starša so mu umorili
Osem pretresljivih dogodkov, ki so se zgodili na petek, 13.: naključje ali nekaj več?
Osem pretresljivih dogodkov, ki so se zgodili na petek, 13.: naključje ali nekaj več?
Skupaj 43 let, brez poroke in še vedno zaljubljena: 'Še vedno je tako čeden, osrečuje me'
Skupaj 43 let, brez poroke in še vedno zaljubljena: 'Še vedno je tako čeden, osrečuje me'
dominvrt
Portal
Zunaj je globoko pod ničlo, v njihovih hišah pa prijetno toplo: v čem je skrivnost?
Se vam ogledalo po prhanju zarosi? Rešitev se skriva v kopalniški omarici
Se vam ogledalo po prhanju zarosi? Rešitev se skriva v kopalniški omarici
Ilka Štuhec žaluje za svojo Pepo: 'Nimam besed, manjkaš mi'
Ilka Štuhec žaluje za svojo Pepo: 'Nimam besed, manjkaš mi'
Kuhinjska krpa smrdi tudi po pranju? Ta trik vam bo pomagal
Kuhinjska krpa smrdi tudi po pranju? Ta trik vam bo pomagal
okusno
Portal
Sladica, ki krade poglede: Čudovita rolada, ki jo je lažje pripraviti, kot si mislite
So vam ostali mlinci? Iz njih pripravite nekaj zares okusnega
So vam ostali mlinci? Iz njih pripravite nekaj zares okusnega
Dramatičen izločitveni dvoboj: usodna napaka tekmovalca stala obstanka v MasterChefu
Dramatičen izločitveni dvoboj: usodna napaka tekmovalca stala obstanka v MasterChefu
Nepričakovana sestavina iz hladilnika, ki lahko ublaži neprijeten vonj po ribah med peko
Nepričakovana sestavina iz hladilnika, ki lahko ublaži neprijeten vonj po ribah med peko
voyo
Portal
Brat
Petek trinajstega
Petek trinajstega
Interesno območje
Interesno območje
Dirka do popolnosti
Dirka do popolnosti
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2083