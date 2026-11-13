17-letni slovenski dragulj pošteno prekaša izkušene soigralce

CIES, ki je raziskavo opravil v sodelovanju s podjetjem Impect, je v analizo zajel kar 65 nogometnih tekmovanj po svetu. Vključil je igralce, mlajše od 21 let, ki so v aktualni sezoni na zelenici zbrali najmanj 450 minut. Posebnost raziskave je, da ne primerja zgolj absolutne kakovosti nogometašev, temveč meri, kako močno posameznik izstopa v primerjavi s svojimi klubskimi soigralci.
Miha Matjašec se je znašel v družbi nekaterih najbolj zvenečih nogometnih imen, ko je govora o mladih talentih. Nad njim so trije igralci, ki smo jih spremljali že na največjih odrih - Gianluca Prestianni, ki navdušuje v dresu Benfice, je na drugem mestu, četrti je Franco Mastantuono, ki kot posojen nogometaš Real Madrida igra za Fiorentino, deveti pa je Lamine Yamal, eden izmed največjih zvezdnikov svetovnega nogometa.
Treba pa je izpostaviti, da so omenjeni precej starejši od Matjašca, ki je na 12. mestu najvišje uvrščen od treh 17-letnikov. Poleg njega sta tukaj še Američan Cavan Sullivan, član Philadelphie Union, ki ima že dogovorjen prestop k Manchester Cityju, in Madžar Noel Polonkai, ki igra za dunajsko Austrio.
Za mladega Slovenca je to še eno pomembno mednarodno priznanje. Že oktobra ga je ugledni britanski časnik The Guardian uvrstil med 60 največjih nogometnih talentov generacije 2009. Zdaj je njegovo nadarjenost izpostavil še CIES, ki ga je postavil ob bok nekaterim najbolj obetavnim mladim nogometašem na svetu.
Matjašec se sicer razvija v nogometnem sistemu Red Bull Salzburga, kjer nastopa za drugoligaško ekipo Liefering, nase pa je opozoril tudi v dresu slovenske izbrane vrste do 21 let, za katero je oktobra zadel proti Nizozemski.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.