18-letni nogometaš umrl po udarcu s kolenom med trening tekmo

Nato so ga prestavili nazaj v rodno Kitajsko, kjer je zdaj tragično izgubil bitko za življenje. "Izgubili smo otroka, ki je ljubil nogomet. Naj Jiašuan počiva v miru! Klub se bo še naprej po najboljših močeh trudil soočiti s posledicami in nuditi vso potrebno podporo družini Gua Jiašuana," so zapisali pri klubu Beijing Guoan.

Jiašuan je umrl dan pred 19. rojstnim dnem. Natančne okoliščine njegove poškodbe niso jasne in njegova družina je pekinško nogometno zvezo obtožila skrivanja informacij o dogodku in slabe komunikacije z njimi. Zahtevali so tudi posnetek tekme in podrobnosti o njegovem stanju pred prihodom v bolnišnico. Pekinška nogometna zveza se je odzvala in pojasnila, da niso želeli vseskozi javno izdajati informacij, saj naj bi se tako izognili vtikanju v zdravstvene storitve. Dodali so, da so prejeli posnetek tekme, ki ga zdaj analizirajo. "Po najboljših močeh smo si prizadevali, da bi uskladili zdravstvene vire in čim bolj zadovoljili potrebe njegove družine," so dodali.