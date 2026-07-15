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Nogomet

18-letni študent matematike na pragu 100-milijonskega prestopa

Lille, 15. 07. 2026 13.00 pred 50 minutami 4 min branja 5

Avtor:
Anže Mlakar
Ayyoub Bouaddi

Ayyoub Bouaddi je z mnogih vidikov nekaj posebnega. Kljub temu da je rojen v Franciji, igra za Maroko, od kod prihajata njegova starša. Tekom šolanja je preskočil dva razreda, maturo opravil z izjemnim uspehom, nato pa začel študirati matematiko. Morda jo bo v prihodnje iz Anglije, saj se zanj resno zanima Manchester City.

Ayyoub Bouaddi se je rodil leta 2007 v majhnem mestecu Senlis na severu Francije in se z družino maroškega porekla nato preselil v Creil, ki leži v osrčju države. Že od otroštva je zelo povezan s svojimi sestrami in staršema, ki sta pri vzgoji poudarjala izobrazbo, disciplino, skromnost in trdo delo. Omenjene veščine so namreč prinesle uspeh tudi njima. Njegov oče je po koncu rokometne kariere postal bančni izvršni direktor, bil pa je tudi namestnik župana Creila, mati pa je zaposlena v letalsko-vesoljski industriji.

Svoja načela in prepričanja sta prenesla na vse štiri otroke, ki hodijo po uspešnih življenjskih poteh. Medijsko je najbolj izpostavljen edini sin, ki velja za enega izmed najbolj zanimivih najstnikov v nogometnem svetu. Svoj razkošen talent je letos na svetovnem prvenstvu kazal v dresu Maroka, s katerim je prišel do četrtfinala.

Ayyoub Bouaddi na tekmi Maroko - Škotska
Ayyoub Bouaddi na tekmi Maroko - Škotska
FOTO: AP

Načrte maroške reprezentance je prekrižala Francija, ki je za Bouaddija domovina. Tam se je hitro podal v športne vode in pri treh letih začel trenirati gimnastiko, ob nogometu pa se je nato ukvarjal še s kolesarstvom, rokometom, tenisom in badmintonom. Za svoj lokalni klub je začel igrati pri petih letih, pri desetih se je na zelenicah boril z dve leti starejšimi, tri leta kasneje pa podpisal za Lille, katerega barve uspešno zastopa še danes.

Tri dni po dopolnjenem 16. rojstnem dnevu je postal najmlajši nogometaš, ki je zaigral v tekmovanjih pod okriljem Uefe. Kot menjava je v igro vstopil v drugem krogu skupinske faze Konferenčne lige, ko je Lille gostoval pri Klaksviku. Hitro je postal del prve postave, v začetni enajsterici pa je bil tudi v petem krogu, ko so Francozi gostovali v Stožicah in ljubljansko Olimpijo premagali z rezultatom 0:2.

Skozi svojo mladost pa ni izstopal le na nogometnem področju, pač pa tudi na akademskem. Že v osnovni šoli je preskočil razred, tudi srednjo šolo pa zaključil eno leto hitreje od ostalih. Na maturi je zbral 18,5 od skupno 20 točk, kar je v francoskem izobraževalnem sistemu nekaj izjemno redkega. Pri 15 letih je pred očmi prve dame Brigitte Macron v Elizejski palači zmagal na tekmovanju v govorništvu za mlade francoske nogometaše, leta 2024 pa na daljavo začel s študijem matematike.

"Njegova starša sta poskrbela, da je celotna družina dobila izjemno izobrazbo. Ena od njegovih sester ima na primer doktorat iz farmacije. V družini zelo poudarjajo pomen dela in prizadevnega učenja za uspeh v življenju. Zares je odraščal v odličnem družinskem okolju," je pred časom za The Athletic povedala Slimane Layadi, predsednica Creila, kjer se je začela Bouaddijeva uspešna nogometna zgodba.

"Že od malih nog je bil med najboljšimi nogometaši svoje generacije. Igral je zelo zrelo, vrhunsko bral igro in fantastično komuniciral s soigralci. Izstopala je tudi njegova nogometna inteligenca. Njegovo gibanje, njegove podaje, zelo hitro je postal kompleten vezist in vodja," je še povedala Layadi, njene besede pa je podprl tudi trener Creila.

Ayyoub Bouaddi
Ayyoub Bouaddi
FOTO: AP

Omenjene kvalitete ga krasijo še danes. Čeprav je v mlajših selekcijah zastopal francoske barve, je letos sprejel odločitev, da na članski ravni zaigra za Maroko. Atlaški levi so ga hitro vpoklicali v reprezentanco, s katero je ob začetku poletja odpotoval čez lužo. Na mundialu je bil del začetne postave na vseh tekmah z izjemo zadnje skupinske proti Haitiju, ko je selektor odpočil nekaj prvokategornikov.

Odlične predstave v klubskem in reprezentančnem dresu so ga postavile na radar številnih velikanov, v bitko za njegov podpis pa se je kot zadnji vključil tudi Manchester City. Medtem ko številni klubi razmišljajo o tem, da bi ga po nakupu pustili na enoletni posoji v Lillu, naj bi ga sinje modri želeli nemudoma priključiti prvi ekipi. Francoski klub naj bi za mladega talenta zahteval znesek v višini 100 milijonov evrov. Interes so v preteklih tednih in mesecih pokazali tudi PSG, Arsenal, Bayern in Real Madrid.

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KOMENTARJI5

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kick.your-ass
15. 07. 2026 13.40
Takih cudeznih deckov kjer je oče podzupan inp,je tudi pri nas veliko. Grem stavit da drugi boljši igralci nisi dobili enakega tretmana, ke roce pac ni izvrsni direktor banke in ni zupan. Toje videno tudi pri nas vsak dan. Za kozlat
Odgovori
-2
2 4
juventina10
15. 07. 2026 13.51
tudi če je oče karkoli od naštetega,brez talenta in treningov,ni nič od nič.se lepo vidie pri beckamovih,otroci živijo na računa slave staršev in brez kakršnega talenta oz dela,da bi bili finančno samostojni
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0 0
petb
15. 07. 2026 13.53
Pametnjakovič, navedi kakšen primer.
Odgovori
0 0
nacionale
15. 07. 2026 13.33
pubec lahko si ponos Maroku....
Odgovori
+2
3 1
Racional-ec
15. 07. 2026 13.31
Bravo fantina, v ponos si lahko starsem in celi naciji!
Odgovori
+3
3 0
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