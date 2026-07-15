18-letni študent matematike na pragu 100-milijonskega prestopa

Ayyoub Bouaddi se je rodil leta 2007 v majhnem mestecu Senlis na severu Francije in se z družino maroškega porekla nato preselil v Creil, ki leži v osrčju države. Že od otroštva je zelo povezan s svojimi sestrami in staršema, ki sta pri vzgoji poudarjala izobrazbo, disciplino, skromnost in trdo delo. Omenjene veščine so namreč prinesle uspeh tudi njima. Njegov oče je po koncu rokometne kariere postal bančni izvršni direktor, bil pa je tudi namestnik župana Creila, mati pa je zaposlena v letalsko-vesoljski industriji. Svoja načela in prepričanja sta prenesla na vse štiri otroke, ki hodijo po uspešnih življenjskih poteh. Medijsko je najbolj izpostavljen edini sin, ki velja za enega izmed najbolj zanimivih najstnikov v nogometnem svetu. Svoj razkošen talent je letos na svetovnem prvenstvu kazal v dresu Maroka, s katerim je prišel do četrtfinala.

Ayyoub Bouaddi na tekmi Maroko - Škotska FOTO: AP

Načrte maroške reprezentance je prekrižala Francija, ki je za Bouaddija domovina. Tam se je hitro podal v športne vode in pri treh letih začel trenirati gimnastiko, ob nogometu pa se je nato ukvarjal še s kolesarstvom, rokometom, tenisom in badmintonom. Za svoj lokalni klub je začel igrati pri petih letih, pri desetih se je na zelenicah boril z dve leti starejšimi, tri leta kasneje pa podpisal za Lille, katerega barve uspešno zastopa še danes. Tri dni po dopolnjenem 16. rojstnem dnevu je postal najmlajši nogometaš, ki je zaigral v tekmovanjih pod okriljem Uefe. Kot menjava je v igro vstopil v drugem krogu skupinske faze Konferenčne lige, ko je Lille gostoval pri Klaksviku. Hitro je postal del prve postave, v začetni enajsterici pa je bil tudi v petem krogu, ko so Francozi gostovali v Stožicah in ljubljansko Olimpijo premagali z rezultatom 0:2.

icon-chevron-right 1 5 icon-chevron-right Ayyoub Bouaddi na tekmi Olimpija - Lille Damjan Žibert

Ayyoub Bouaddi na tekmi Olimpija - Lille Damjan Žibert

Ayyoub Bouaddi na tekmi Olimpija - Lille Damjan Žibert

Ayyoub Bouaddi na tekmi Olimpija - Lille Damjan Žibert

Ayyoub Bouaddi na tekmi Olimpija - Lille Damjan Žibert









Skozi svojo mladost pa ni izstopal le na nogometnem področju, pač pa tudi na akademskem. Že v osnovni šoli je preskočil razred, tudi srednjo šolo pa zaključil eno leto hitreje od ostalih. Na maturi je zbral 18,5 od skupno 20 točk, kar je v francoskem izobraževalnem sistemu nekaj izjemno redkega. Pri 15 letih je pred očmi prve dame Brigitte Macron v Elizejski palači zmagal na tekmovanju v govorništvu za mlade francoske nogometaše, leta 2024 pa na daljavo začel s študijem matematike. "Njegova starša sta poskrbela, da je celotna družina dobila izjemno izobrazbo. Ena od njegovih sester ima na primer doktorat iz farmacije. V družini zelo poudarjajo pomen dela in prizadevnega učenja za uspeh v življenju. Zares je odraščal v odličnem družinskem okolju," je pred časom za The Athletic povedala Slimane Layadi, predsednica Creila, kjer se je začela Bouaddijeva uspešna nogometna zgodba. "Že od malih nog je bil med najboljšimi nogometaši svoje generacije. Igral je zelo zrelo, vrhunsko bral igro in fantastično komuniciral s soigralci. Izstopala je tudi njegova nogometna inteligenca. Njegovo gibanje, njegove podaje, zelo hitro je postal kompleten vezist in vodja," je še povedala Layadi, njene besede pa je podprl tudi trener Creila.

Ayyoub Bouaddi FOTO: AP