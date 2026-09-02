18-letnik iz zapora vodil tolpo in načrtoval ugrabitev Mbappeja

18-letni Clement je bil zaradi številnih predhodnih prekrškov in aretacij dalj časa pod drobnogledom francoske policije. Najstnika, ki je na položaju vodje kriminalne združbe deloval pod nadimkom Lester Z, so po zadnji aretaciji zadržali v priporu in ga osamili.

Pod taktirko mladega Clementa je delovalo več posameznikov. Ti so prvo kaznivo dejanje zakrivili konec aprila, njihova tarča pa je bil dom izdelovalca ur v pariškem predmestju. Na njegovem pragu so pustili prazen paket, urar pa je posumil, da gre za past, in poklical policijo. Trojica je pobegnila brez sledu, počivala pa ni dolgo.

4. maja sta dva oborožena člana tolpe oropala trgovino urarja v Parizu in odnesla 11 prestižnih ur v skupni vrednosti približno 150 tisoč evrov. Eden od osumljencev je bil nekaj ur kasneje aretiran, potem ko je z motorjem trčil v tovorno vozilo.