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Nogomet

18-letnik iz zapora vodil tolpo in načrtoval ugrabitev Mbappeja

Pariz, 02. 09. 2026 16.52 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
A.M.
Kylian Mbappe

Francoski najstnik, identificiran kot Clement, je bil pred časom priprt zaradi posilstva in zvodništva. Mladenič je v zaporu načrtoval število vlomov in ugrabitev, nekaj je bilo med aprilom in avgustom tudi realiziranega. Vodil je kriminalno združbo in načrtoval ugrabitev ter napad na Kyliana Mbappeja, poroča francoski časnik Le Parisien.

18-letni Clement je bil zaradi številnih predhodnih prekrškov in aretacij dalj časa pod drobnogledom francoske policije. Najstnika, ki je na položaju vodje kriminalne združbe deloval pod nadimkom Lester Z, so po zadnji aretaciji zadržali v priporu in ga osamili.

Pod taktirko mladega Clementa je delovalo več posameznikov. Ti so prvo kaznivo dejanje zakrivili konec aprila, njihova tarča pa je bil dom izdelovalca ur v pariškem predmestju. Na njegovem pragu so pustili prazen paket, urar pa je posumil, da gre za past, in poklical policijo. Trojica je pobegnila brez sledu, počivala pa ni dolgo.

4. maja sta dva oborožena člana tolpe oropala trgovino urarja v Parizu in odnesla 11 prestižnih ur v skupni vrednosti približno 150 tisoč evrov. Eden od osumljencev je bil nekaj ur kasneje aretiran, potem ko je z motorjem trčil v tovorno vozilo.

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Po večtedenski preiskavi so detektivi osumljence izsledili na podlagi prstnih odtisov, ki so jih pustili na prazni škatli, odloženi pred domom urarja. Clement je omenjenim ukaze izdajal iz zapora, kjer je prestajal pripor zaradi posilstva in zvodništva.

Po zasegu njegovega mobilnega telefona so policisti odkrili 26 naslovov pevcev, nogometašev in drugih znanih osebnosti, ki so bili tarče prihodnjih ropov. Med njimi je bil tudi Kylian Mbappe, ki ga je kriminalna združba označila za zelo premožno tarčo in ga nameravala napasti ter oropati ob njegovem obisku francoske prestolnice.

Kylian Mbappe
Kylian Mbappe
FOTO: AP

Clement je bil aretiran na isti dan, ko bi moral stopiti pred sodišče zaradi domnevnega zvodništva. V kazenski evidenci je imel že več preteklih kaznivih dejanj, med drugim oborožen rop in preprodajo nedovoljenih substanc. Med zaslišanjem je obtoženi priznal, da je vedel, da je njegovo ravnanje nezakonito, vendar je trdil, da je bil zgolj posrednik in ne pobudnik vseh operacij. Preiskovalni sodnik je odločil, da mora ostati v priporu in ločen od zunanjega sveta, dokler se ne razjasnijo vse okoliščine primera.

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