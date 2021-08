19-letni Flakus Bosilj odhaja v Hellas Verono

David Flakus Bosilj je v Kidričevo prišel v sezoni 2016/17 in v sezoni 2018/19 še kot kadet debitiral v članski ekipi. Skupno je za člansko ekipo Aluminija zbral 57 prvenstvenih in pet pokalnih nastopov ter dosegel osem zadetkov.

"Zahvalil bi se za vso podporo, odkar sem prišel v Kidričevo, za vse težke in lepe trenutke, ki sem jih tukaj preživel. Gre za nov korak v moji karieri, življenju. Zavedam se, da je napredovanje potrebno, zato tudi odločitev za selitev v Verono. Še enkrat bi se zahvalil vsem v klubu, trenerjem, ki so bdeli nad mojo kariero, in vsem, ki so mi dali priložnost, da sem imel možnost storiti ta korak v svoji nogometni karieri," je ob prestopu dejal Flakus Bosilj.