19-letni Šved do zadetka na debiju v Barceloninem dresu

Barelona je za Roonyja Bardghjija odštela vsega 2,5 milijona evrov, a se to že zdaj zdi kot dobra kupčija. Čeprav naj bi bil sprva zamišljen kot član druge Barcine ekipe, trenira povsem enakovredno s člani prvega moštva in bi lahko kmalu dobil priložnost tudi v uradnih tekmah.

Trenerski štab, vključno z glavnim trenerjem Hansijem Flickom, je navdušen nad njegovo disciplino in delovno etiko. V okolju, kot je Barcelona, kjer so pričakovanja izjemno visoka in treningi zelo zahtevni, se je mladi napadalec odzval kot pravi profesionalec, poročajo španski časniki.

Čeprav je v Barceloni šele nekaj tednov, se je Bardghji neverjetno hitro prilagodil. Klub je izpostavil njegovo hitro razmišljanje in odzivanje na treningih, kar je pri tako mladih igralcih redkost. Njegova točnost, osredotočenost in pripravljenost na trdo delo so natančno to, kar Flick želi videti pri svojih varovancih.

Proti Japoncem pet debitantov

Roony Bardghji, Joan Garcia, Marcus Rashford, Jofre Torrents in Pedro Fernandez so ob zmagi Barcelone s 3:1 proti Vissel Kobeju prvič zaigrali v dresu katalonskega velikan. To je bila prva tekma Barcelone v pripravljalnem obdobju pred novo sezono. Katalonski vratar, angleški napadalec in švedski krilni nogometaš so prispevali svoj delež k zmagi, medtem ko sta tudi krilni napadalec ter napadalec iz La Masie pustila dober vtis ob debiju v članski ekipi.

Vratar Garcia je branil v prvem polčasu in prejel zadetek tik pred odmorom, ko je Taisei Miyashiro izenačil na 1:1 - za vodstvo Barcelone je poskrbel Eric Garcia. Pred tem se je izkazal z nekaj odličnimi obrambami – posebej izstopa tista tik pred zadetkom, ko je Garcia odbil prvi poskus, a bil brez moči ob odbitku, ki je sledil.

Ob polčasu so v igro vstopili Rashford, Bardghji in Torrents. Rashford in Jofre sta uspešno sodelovala po levi strani in pokazala veliko prodornosti, prav tako Bardghji, ki je v 77. minuti z zaključkom po akciji, v kateri je sodeloval tudi Rashford, poskrbel za novo vodstvo.

Švedski krilni napadalec je zadel z natančno zavito žogo po podaji Roberta Lewandowskega. Pod akcijo za ta zadetek se je podpisal tudi Rashford, ki je z odlično podajo našel Poljaka. V 79. minuti sta Rashford in Torrents prepustila igrišče Gerardu Martinu in še enemu debitantu – Fernandezu.

17-letno Pedro Fernandez 'Dro' je v zaključku tekme kronal svoj debi z lepim volejem z roba kazenskega prostora in postavil končni izid 3:1.