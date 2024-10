19-letnik ima raka četrtega stadija, a še naprej igra in dosega gole

Charlieju Watsonu so zdravniki diagnosticirali raka drugega stadija, ki pa je v tem času napredoval in dosegel četrto fazo ter se razširil na limfne vozle, pljuča in jetra. Kljub vsemu 19-letnik v tem času ni izpustil niti enega samega treninga škotskega šestoligaša. Kot poroča BBC, v nobenem trenutku ni kazal znakov slabosti.

"Ne smilim se samemu sebi. Sem pač tip človeka, ki se ne ozira na takšne zadeve," je dejal Watson, ki je dosegel celo zadetek v prvem krogu škotskega pokala, ko je njegova ekipa s 6:1 ugnala Vale of Leithen. Nocoj Threave Rovers čaka drugi krog pokalnega tekmovanja, ko se bodo pomerili z Stranraerjem, ki nastopa v četrti ligi.