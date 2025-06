19-letnik, ki je kapetanu Španije in njegovim otrokom grozil s smrtjo, aretiran

V finalu Lige narodov sta se 8. junija udarili Portugalska in Španija. Redni del se je končal z 2:2, v podaljšku zadetkov nismo videli, pri izvajanju najstrožjih kazni pa je bil Alvaro Morata edini, ki ni dosegel gola. Portugalska je posledično še drugič v zgodovini osvojila Ligo narodov.

Po tekmi je neimenovani 19-letni Španec na enem izmed priljubljenih družbenih omrežij objavil več groženj, uperjenih proti nogometašu in njegovim otrokom. Dva dni kasneje se je mladenič zglasil na policijski postaji v Malagi in prijavil, da so mu neznane osebe ukradle račun na družbenih omrežjih.

Preiskovalci so hitro ugotovili, da gre za račun, iz katerega so bile objavljene grožnje. V nadaljevanju preiskave so odkrili neskladnosti v zgodbi prijavitelja, saj je očitno poskušal izkoristiti prijavo za ustvarjanje alibija in se tako distancirati od dogodka.

Policija je 19-letniku zasegla mobilni telefon in našla dokaze, da je grožnje objavil prav mladenič. V izjavi za javnost je policija opozorila, da ta primer poudarja vse večjo zaskrbljenost zaradi spletnega nadlegovanja in groženj: "Takšna vedenja so v športu postala nekaj vsakdanjega. K temu pripomoreta anonimnost, ki jo omogočajo družbena omrežja, ter hitrost širjenja vsebin."