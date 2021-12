Tottenham brez uspeha na južni obali, West Ham nazaj na peto mesto

Tottenham je na zadnjih petih tekmah v Premier League štirikrat zmagal in remiziral z Liverpoolom, tako da je bil na gostovanju pri Southamptonu v vlogi velikega favorita. A tokrat so se svetniki izkazali za zelo žilave nasprotnike. Povedli so v 25. minuti, ko je James Ward-Prowse po slabem posredovanju gostov prišel do strela s kakšnih 12 metrov in s pravo bombo poskrbel, da je bil Hugo Lloris brez moči.

Za zadetek je bil zaslužen tudi Mohammed Salisu, ki je poslal dolgo podajo iz avta, tako da bi mu lahko pripisali tudi asistenco. Si pa je 22-letni Ganec kmalu zatem privoščil veliko neumnost, ko je v razmahu devetih minut prejel dva rumena kartona, tako da je moral Southampton zaključek prvega in celoten drugi polčas igrati v desetih.

Harry Kane je kmalu zatem, v 41. minuti izenačil z bele točke, v drugem polčasu pa varovancem Antonia Conteja kljub pritisku ni uspelo priti do tako želenega zadetka za preobrat in ostalo je pri veliki točki domačih svetnikov.