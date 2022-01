20-letni Prelec kot posojeni nogometaš Sampdorie okrepil NK Olimpijo

Kot so zapisali pri Olimpiji, je Nik Prelec pri nekdanjem klubu Srečka Katanca v mladinskem pogonu odigral 99 tekem in dosegel 29 golov. V tako imenovani primaveri je zadel 22-krat na 78 tekmah.

Pred odhodom v Italijo je Prelec v Sloveniji igral za Aluminij, v Kidričevem je blestel predvsem v sezoni 2015/16, ko je v kategoriji do 15 let na 16 tekmah dosegel kar 35 zadetkov.

Slovenska javnost je Nika Prelca spoznala tudi na lanskem evropskem prvenstvu za nogometaše do 21 let, na katerem je pod vodstvom Milenka Aćimovića branil barve domače reprezentance.

Prelec je sicer za selekcijo do 21 let dosegel dva gola na šestih tekmah. Za izbrano vrsto do 19 let je medtem na 20 tekmah v polno meril 10-krat, igral je tudi za reprezentance do 15, 16, 17 in 18 let.

Olimpija pa je pred dnevi prekinila sodelovanje z Ognjenom Bakićem. Devetnajstletni napadalec, ki je večinoma nastopal za mladince, je za člansko ekipo zbral dva nastopa.