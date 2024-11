22-letni reprezentant Ekvadorja umrl za posledicami prometne nesreče

Marco Angulo je bil v začetku oktobra vpleten v prometno nesrečo, v kateri sta umrli dve osebi, sam pa se je od takrat boril za življenje. Ves čas je preživel na intenzivni negi, zdravniki so opravili več operacij, mu poskušali rešiti življenje, po 35 dneh pa je nogometaš bitko izgubil.

Angulo je poleg domovine v kratki karieri nosil še dres ekipe v ligi MLS iz Cincinnatija, kjer je igral med januarjem 2023 in marcem 2024. O njem so govorili kot o enem največjih talentov ekvadorskega nogometa, igral je na položaju vezista in zbral tri nastope za ekvadorsko reprezentanco. "Marco ni bil le izjemen nogometaš, ampak tudi odličen soigralec. V naših srcih je pustil globoko žalost, še posebej v srcih tistih, ki smo bili z njim na neštetih potovanjih, treningih in tekmah. Angulito, počivaj v miru," so zapisali pri ekvadorski nogometni zvezi.