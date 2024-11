23-letni vratarki Bayerna diagnosticirali maligni tumor

Bolezen ne prizanaša niti vrhunskim športnikom. Nemški nogometašici, vratarki munchenskega Bayerna Marii Luisi Grohs so zdravniki diagnosticirali maligni tumor. 23-letnica se bo posvetila zdravljenju in se tako do nadaljnjega umika iz sveta nogometa, njen klub pa ji je v teh težkih trenutkih izkazal podporo in ji za eno leto podaljšal pogodbo.