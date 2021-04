29-letni Mason na klopi Tottenhama debitiral z zmago po preobratu

Gostje iz Southamptona so obračun v Londonu pričeli odlično, v po slabe pol ure igre so namreč povedli z golom 28-letnega angleškega napadalca Dannyja Ingsa. Prednost so varovanci avstrijskega trenerja Ralpha Hasenhüttla zadržali do polčasa in na odmor šli z minimalno prednostjo. Nato pa je v drugem delu sledil preobrat domače zasedbe: prvi je po slabi uri igre 'pičil' Gareth Bale, nato pa je končni izid tekme v 90. minuti z enajstmetrovko postavil izvrstni korejski napadalec Heung Min Son. Za Tottenham so to bile izjemno pomembne tri točke, saj tako Londončani ostajajo v igri za četrto mesto, ki še vodi v Ligo prvakov. Do konca aktualne sezone Premier League Tottenham čaka še pet tekem, jasno pa je, da jim bodo za morebitno uvrstitev v Ligo prvakov morali ustrezati tudi izidi preostalih tekem.

Premier League, zaostala tekma 29. kroga:

Tottenham– Southampton2:1 (0:1)

Bale 60., Son 90./11-m; Ings 30.