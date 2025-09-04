Svetli način
Nogomet

13-letni vratar, ki je bil žrtev nasilja, suspendiran za eno leto

Torino, 04. 09. 2025 19.31 | Posodobljeno pred 55 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
S.V.
Komentarji
9

V Italiji še vedno odmeva škandal z otroškega nogometnega turnirja v Torinu, kjer je oče enega izmed igralcev fizično napadel 13-letnega vratarja ekipe Volpiano Pianese. Deček je bil po brutalnem pretepu, v katerem je utrpel poškodbe glave in zlom gležnja, prepeljan v bolnišnico.

A nov preobrat je sprožil še več ogorčenja. Športna sodna oblast je namreč napadenega vratarja kaznovala z enoletnim suspenzom. Po obrazložitvi naj bi mladenič "zanetil pretep" ob koncu tekme proti Carmagnoli, saj se je odzval na provokacijo nasprotnika. Kazen velja do septembra 2026, kar pomeni, da v tem času ne bo smel nastopati na tekmah.

Odločitev je sprožila burne razprave o pravičnosti športnega pravosodja in varnosti otrok na igriščih. Čeprav je deček prejel številne izraze podpore po šokantnem napadu, je športni sodnik v njegovem vedenju prepoznal ravnanje, ki je po oceni vodilo do kazni.

V Italiji se že vrstijo pozivi k ponovnemu premisleku o odločitvi. Kritiki opozarjajo, da je obsodba žrtve napačno sporočilo mladim športnikom in njihovim staršem, saj daje vtis, da je odgovornost za nasilje porazdeljena, čeprav je bil v tem primeru deček sam žrtev brutalnega napada odraslega moškega.

nogomet italija pretep nasilje 13-letnik
KOMENTARJI (9)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
SEJBOBOL
04. 09. 2025 20.28
+1
A se sam men zdi za vse skregano z zdravo pametjo ??? Kazen vsem trem , naj vsi odgovarjajo , kdor je podlozu , zakuru pa pregrel ...
ODGOVORI
1 0
Luka40
04. 09. 2025 20.26
+1
Nasilnež jih je dobil po tintari.....čisto zasluženo!
ODGOVORI
1 0
Luka40
04. 09. 2025 20.25
+0
Edino prav! Prvi je začel z nasiljem!!!
ODGOVORI
1 1
galeon
04. 09. 2025 20.24
+0
Neumni športni sodnik. Kaj pa pravokator? Ta bo pa nadaljeval provociranje.
ODGOVORI
2 2
oježeš
04. 09. 2025 19.54
+6
To sporoča, da igrišča niso za pretepače ampak športnike. Upam pa, da jo bo oče, ki je pretepel golmana odnesel bolj kruto kot samo prepoved tekem.
ODGOVORI
8 2
brusilec
04. 09. 2025 20.23
+1
seveda bo pošteno kaznovan.. je napadel mladoletnika
ODGOVORI
1 0
Kumul
04. 09. 2025 19.49
+6
Kaj kaj kaj kaj mi moreš kaj, jaz sem mladoleten. In štirje s telefonom zraven snemajo. Pa si misli. Od koprskih policistov do mamic na pločniku. Kam to vodi se sprašujem, če se začne na igrišču. Po videnem podpiram suspenz.
ODGOVORI
7 1
Ramzess
04. 09. 2025 19.44
+5
Je storilec prvega pretepa in žrtev drugega. Sicer pa lep čas ne bo mogel igrati, tako da mu suspenz pride prav, da se v celoti pozdravi poškodb.
ODGOVORI
5 0
Bigbadjohn
04. 09. 2025 19.42
+11
Ko je nasilnež žrtev nasilja... joj, koliko se sekiram!
ODGOVORI
11 0
