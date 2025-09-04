13-letni vratar, ki je bil žrtev nasilja, suspendiran za eno leto

A nov preobrat je sprožil še več ogorčenja. Športna sodna oblast je namreč napadenega vratarja kaznovala z enoletnim suspenzom. Po obrazložitvi naj bi mladenič "zanetil pretep" ob koncu tekme proti Carmagnoli, saj se je odzval na provokacijo nasprotnika. Kazen velja do septembra 2026, kar pomeni, da v tem času ne bo smel nastopati na tekmah.
Odločitev je sprožila burne razprave o pravičnosti športnega pravosodja in varnosti otrok na igriščih. Čeprav je deček prejel številne izraze podpore po šokantnem napadu, je športni sodnik v njegovem vedenju prepoznal ravnanje, ki je po oceni vodilo do kazni.
V Italiji se že vrstijo pozivi k ponovnemu premisleku o odločitvi. Kritiki opozarjajo, da je obsodba žrtve napačno sporočilo mladim športnikom in njihovim staršem, saj daje vtis, da je odgovornost za nasilje porazdeljena, čeprav je bil v tem primeru deček sam žrtev brutalnega napada odraslega moškega.
