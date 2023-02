30-letni ljubitelj računalniških iger, ki je postal trener in ustavil PSG

Will Still na klopi francoskega prvoligaša Reimsa še ne pozna poraza. Palček s severozahoda Francije je minuli teden z zadetkom v 96. minuti remiziral z velikim PSG-jem, a strelec Folarin Balogun po novem velikem uspehu ni bil edini v centru pozornosti nogometne javnosti.

To mesto je rezervirano za trenerja, ki to uradno še ni, svojo kariero pa je začel za računalnikom. Football Manager je igra, ki je obnorela marsikaterega mladeniča, odkar je prvič izšla leta 2005. V njenem virtualnem svetu igralec vodi klub po svoji izbiri in z izbiro taktične postavitve, vodenjem treningov in seveda nakupi igralcev poskuša osvojiti največje naslove v svetovnem nogometu.

icon-expand Will Still FOTO: Twitter

Mladi Will Still jo je s svojim bratom začel igrati, ko je bil še mladenič, in po njegovih besedah ju je igra popolnoma obnorela. Še dobro, saj je fant angleško-belgijskega rodu kmalu ugotovil, da mu njegove sposobnosti na nogometnem igrišču v resničnem svetu nikoli ne bodo zagotovile kariere profesionalnega nogometaša. Ljubezen do igre, ki simulira življenje profesionalnega trenerja, ga je spodbudila, da je se je posvetil študiju v Prestonu, ki ga je pri rosnih 20 letih starosti pripeljal v lokalni klub Preston North End. Tam je treniral mlade nogometaše, leta 2014 pa se je vrnil v Belgijo, kjer je bil rojen po tem, ko sta se tja preselila njegova starša, ki sta Angleža.

Pomočnik našega Luke Elsnerja V Belgiji je sprva deloval v video analizi, nato je postal pomočnik trenerja, kmalu pa tudi začasni trener Beerschota, ki ga je vodil 15 tekem. Sledila je zadolžitev pomočnika trenerja pri Reimsu pod vodstvom Oscarja Garcie in postanek v Belgiji pri Standard Liegu, kjer je bil pomočnik slovenskega trenerja Luke Elsnerja. Julija lani se je vrnil v Reims, kjer je znova sodeloval z Garcio, ampak slab začetek sezone je vodstvo kluba prisilil v to, da je glavnega trenerja odpustilo. Still je pričakoval, da bo tudi on moral zapustiti klub, vendar se je krepko motil. Vodilni v Reimsu so ga prosili, da vsaj začasno prevzame trenerski položaj, kar je tudi storil kljub dejstvu, da še ni opravil profesionalne licence, ki jo Uefa zahteva pri vseh trenerjih profesionalnih moštev.