Slovenijo trese nogometna mrzlica. Odlične predstave slovenskih reprezentantov v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2024 so sprožile pravo nogometno evforijo in izjemno povpraševanje po vstopnicah. Za zadnjo kvalifikacijsko tekmo med Slovenijo in Kazahstanom so natanko 33 dni pred obračunom pošle še zadnje vstopnice, tako da bodo Stožice na zgodovinski dan pokale po šivih.

