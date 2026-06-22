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Nogomet

Štiri desetletja od Maradoninega škandala in mojstrovine v Mehiki

Ciudad de Mexico, 22. 06. 2026 17.28 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
R.S.
Peter Shilton, Diego Maradona, božja roka

22. junija mineva natanko 40 let od morda najbolj kontroverznega zadetka v zgodovini nogometa. Na ta datum sta se leta 1986 med seboj pomerili Argentina in Anglija v četrtfinalu svetovnega prvenstva, ki ga je gostila Mehika. Tekmo sta zaznamovala zadetka Diega Armanda Maradone, ki bosta za vedno vpisana v zgodovino mundialov. Prvega je Argentinec zadel s pomočjo roke, medtem ko je pri drugem preigral pet nasprotnikov in žogo poslal v prazno mrežo. Argentina je po zmagi na tisti tekmi šla vse do finala, kjer si je drugič v zgodovini priborila naslov najboljših na svetu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V četrtfinalu med Anglijo in Argentino na svetovnem prvenstvu leta 1986, ki ga je gostila Mehika, smo bili priča eni najbolj kontroverznih sodniških odločitev v zgodovini. Diego Armando Maradona si je v skoku z 20 centimetrov višjim Petrom Shiltonom očitno pomagal z roko. A je glavni sodnik, Tunizijec Ali Bin Nasser, Maradonin zadetek priznal kljub ogorčenemu protestiranju Angležev, medtem ko je Argentinec vabil soigralce, naj se čim bolj veselijo, da prikrijejo način dosega zadetka.

Diego Armando Maradona in slovita božja roka leta 1986.
Diego Armando Maradona in slovita božja roka leta 1986.
FOTO: AP

Zadevo je izpeljal tako spretno, da sodniki niso podvomili v odločitev, videli je niso ne gledalci na stadionu ne doma, edini dokaz je bila televizijska kamera in posnetek z več zornih kotov. "Gol sem dosegel malce z Božjo roko, malce pa z mojo glavo," so slovite besede Maradone na novinarski konferenci po tekmi, kjer so otoški mediji premlevali le "krajo", medtem ko je svet slavil zadetek, ki je padel tri minute pozneje. Prvi Maradonin zadetek je kasneje dobil vzdevek 'božja roka' in še danes živi v spominu nogometnih navdušencev.

Gol stoletja

Argentincu sta na tisti tekmi uspela kar dva neverjetna zadetka. 'Božji roki' je sledil po mnenju mnogih najlepši gol minulega stoletja. Maradona je okroglo usnje sprejel približno deset metrov znotraj argentinske polovice, ko se je zagnal v nezaustavljiv šprint proti angleškemu golu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V le nekaj sekundah je preigral pet angleških reprezentantov, na koncu še vratarja ter nato v padcu poslal žogo v prazno mrežo. "Gol za bogove. Dvanajst dotikov z levico, preigravanja in strel v padcu po več kot 50 metrih teka z žogo," so pisali svetovni mediji. Ne glede na to, kako kdo ocenjuje potezo pokojnega Argentinca, je jasno, da je bil vrhunski nogometaš izjemen na vseh področjih, na koncu pa šteje le uradno zabeležen rezultat.

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Argentinci so na tistem svetovnem prvenstvu prišli vse do konca. V polfinalu so gavči z 2:0 premagali Belgijo, oba zadetka je na tisti tekmi dosegel Maradona, ki se je na turnirju podpisal pod pet zadetkov. V velikem finalu so se Argentinci pomerili z Zahodno Nemčijo in si z rezultatom 3:2 priborili drugi naslov svetovnih prvakov. Na svoj tretji naslov najboljših na svetu so morali Argentinci čakati kar 36 let, ko je najbolj zaželeni pokal v reprezentančnem nogometu v domovino skupaj s soigralci prinesel morda celo najboljši nogometaš vseh časov Lionel Messi, ki ima na letošnjem mundialu priložnost, da ponovi vajo izpred štirih let in se tako še bolj vtisne v srca argentinskih navijačev.

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