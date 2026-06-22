Štiri desetletja od Maradoninega škandala in mojstrovine v Mehiki

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V četrtfinalu med Anglijo in Argentino na svetovnem prvenstvu leta 1986, ki ga je gostila Mehika, smo bili priča eni najbolj kontroverznih sodniških odločitev v zgodovini. Diego Armando Maradona si je v skoku z 20 centimetrov višjim Petrom Shiltonom očitno pomagal z roko. A je glavni sodnik, Tunizijec Ali Bin Nasser, Maradonin zadetek priznal kljub ogorčenemu protestiranju Angležev, medtem ko je Argentinec vabil soigralce, naj se čim bolj veselijo, da prikrijejo način dosega zadetka.

Diego Armando Maradona in slovita božja roka leta 1986. FOTO: AP

Zadevo je izpeljal tako spretno, da sodniki niso podvomili v odločitev, videli je niso ne gledalci na stadionu ne doma, edini dokaz je bila televizijska kamera in posnetek z več zornih kotov. "Gol sem dosegel malce z Božjo roko, malce pa z mojo glavo," so slovite besede Maradone na novinarski konferenci po tekmi, kjer so otoški mediji premlevali le "krajo", medtem ko je svet slavil zadetek, ki je padel tri minute pozneje. Prvi Maradonin zadetek je kasneje dobil vzdevek 'božja roka' in še danes živi v spominu nogometnih navdušencev.

Gol stoletja

Argentincu sta na tisti tekmi uspela kar dva neverjetna zadetka. 'Božji roki' je sledil po mnenju mnogih najlepši gol minulega stoletja. Maradona je okroglo usnje sprejel približno deset metrov znotraj argentinske polovice, ko se je zagnal v nezaustavljiv šprint proti angleškemu golu.

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V le nekaj sekundah je preigral pet angleških reprezentantov, na koncu še vratarja ter nato v padcu poslal žogo v prazno mrežo. "Gol za bogove. Dvanajst dotikov z levico, preigravanja in strel v padcu po več kot 50 metrih teka z žogo," so pisali svetovni mediji. Ne glede na to, kako kdo ocenjuje potezo pokojnega Argentinca, je jasno, da je bil vrhunski nogometaš izjemen na vseh področjih, na koncu pa šteje le uradno zabeležen rezultat.