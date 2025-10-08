40-letni Ronaldo še nima dovolj: Želim igrati še nekaj let

Nogometni superzvezdnik Cristiano Ronaldo je v svoji bogati karieri osvojil število ekipnih in posameznih lovorik, zdaj pa je v svojo vitrino pospravil še eno. "Verjamem, da ste me počasi naveličani videvati na podelitvah. Ampak sem vesel in ponosen," je uvodoma dejal 40-letnik.
Portugalski napadalec je v profesionalnem nogometu že več kot 23 let, po njegovih besedah sodeč pa kopačk še nekaj časa ne namerava obesiti na klin: "Želim igrati še nekaj let. Še vedno pomagam svojemu klubu in reprezentanci. Zakaj ne bi nadaljeval? Ko se upokojim, bom odšel izpolnjen."
Ronaldo je z reprezentanco na prvih dveh tekmah kvalifikacij za svetovno prvenstvo vknjižil dve zmagi in dosegel tri zadetke. Zdaj ga s soigralci čakata domača obračuna z Irsko in Madžarsko. "Naš cilj je zmagati na naslednjih dveh tekmah in se uvrstiti na svetovno prvenstvo. Kaj se bo zgodilo tam, bomo pa videli," je dodal Ronaldo. Ta je s portugalsko izbrano vrsto leta 2016 osvojil evropsko prvenstvo, dvakrat slavil v Ligi narodov, manjka pa mu še prestižen naslov svetovnega prvaka.
"Hvala soigralcem za vse, kar sem se od njih naučil. Tudi od tistih, ki so mlajši od mene. Zdaj želim uživati v vsakem trenutku. Ne vem, koliko let mi je še ostalo, a čas, ki ga imam, želim izkoristiti najbolje. Imam filozofijo živeti iz dneva v dan, brez dolgoročnih načrtov. Uživam v vsakem dnevu in na vsakem treningu," je zaključil eden najboljših nogometašev v zgodovini.
