40-letni Ronaldo še nima dovolj: Želim igrati še nekaj let

Nogometni superzvezdnik Cristiano Ronaldo je v svoji bogati karieri osvojil število ekipnih in posameznih lovorik, zdaj pa je v svojo vitrino pospravil še eno. "Verjamem, da ste me počasi naveličani videvati na podelitvah. Ampak sem vesel in ponosen," je uvodoma dejal 40-letnik.

Portugalski napadalec je v profesionalnem nogometu že več kot 23 let, po njegovih besedah sodeč pa kopačk še nekaj časa ne namerava obesiti na klin: "Želim igrati še nekaj let. Še vedno pomagam svojemu klubu in reprezentanci. Zakaj ne bi nadaljeval? Ko se upokojim, bom odšel izpolnjen."