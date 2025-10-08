Svetli način
Nogomet

40-letni Ronaldo še nima dovolj: Želim igrati še nekaj let

Ljubljana, 08. 10. 2025 17.05 | Posodobljeno pred 1 uro

A.M.
Komentarji
18

Cristiano Ronaldo je bil v torek s strani portugalske nogometne zveze nagrajen s posebno nagrado za vse, kar je naredil za svojo domovino. Na ceremoniji je izrazil hvaležnost in ponos ter povedal, da namerava na zelenicah navduševati še nekaj let.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Nogometni superzvezdnik Cristiano Ronaldo je v svoji bogati karieri osvojil število ekipnih in posameznih lovorik, zdaj pa je v svojo vitrino pospravil še eno. "Verjamem, da ste me počasi naveličani videvati na podelitvah. Ampak sem vesel in ponosen," je uvodoma dejal 40-letnik.

Portugalski napadalec je v profesionalnem nogometu že več kot 23 let, po njegovih besedah sodeč pa kopačk še nekaj časa ne namerava obesiti na klin: "Želim igrati še nekaj let. Še vedno pomagam svojemu klubu in reprezentanci. Zakaj ne bi nadaljeval? Ko se upokojim, bom odšel izpolnjen."

Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo FOTO: AP

Ronaldo je z reprezentanco na prvih dveh tekmah kvalifikacij za svetovno prvenstvo vknjižil dve zmagi in dosegel tri zadetke. Zdaj ga s soigralci čakata domača obračuna z Irsko in Madžarsko. "Naš cilj je zmagati na naslednjih dveh tekmah in se uvrstiti na svetovno prvenstvo. Kaj se bo zgodilo tam, bomo pa videli," je dodal Ronaldo. Ta je s portugalsko izbrano vrsto leta 2016 osvojil evropsko prvenstvo, dvakrat slavil v Ligi narodov, manjka pa mu še prestižen naslov svetovnega prvaka.

Preberi še Cristiano Ronaldo je postal milijarder

"Hvala soigralcem za vse, kar sem se od njih naučil. Tudi od tistih, ki so mlajši od mene. Zdaj želim uživati v vsakem trenutku. Ne vem, koliko let mi je še ostalo, a čas, ki ga imam, želim izkoristiti najbolje. Imam filozofijo živeti iz dneva v dan, brez dolgoročnih načrtov. Uživam v vsakem dnevu in na vsakem treningu," je zaključil eden najboljših nogometašev v zgodovini.

nogomet cristiano ronaldo
KOMENTARJI (18)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Mclaren
08. 10. 2025 18.35
+2
Požeruh.
ODGOVORI
2 0
Luigi Taveri II.
08. 10. 2025 18.40
Zakaj požeruh? Ni on bedak ampak tisti , ki mu dajejo
ODGOVORI
0 0
Luigi Taveri II.
08. 10. 2025 18.33
+2
Bistvo Ronaldove kariere je , da je uspel vedno najti sponzorje za filanje lastne statistike.
ODGOVORI
2 0
Reši se kdor se more
08. 10. 2025 18.29
+3
Še premalo si je nagrabil🤣🤣
ODGOVORI
3 0
robica03
08. 10. 2025 18.29
+1
Misli da bo zemljo premaknil
ODGOVORI
1 0
natas999
08. 10. 2025 18.26
+3
isti narcis kot golob
ODGOVORI
3 0
Mclaren
08. 10. 2025 18.35
+2
Hujši.
ODGOVORI
2 0
Luigi Taveri II.
08. 10. 2025 18.40
Potem je tak kot JJ ?
ODGOVORI
0 0
Luigi Taveri II.
08. 10. 2025 18.12
+4
Ali ima smisla karkoli omeniti?
ODGOVORI
4 0
Loptass
08. 10. 2025 18.21
Pomaga klubu in reprezentanci, ker teh številnih penalov ne bi zmogel nihče drug. Mbappe pa je zaseden in ne igra za isto reprezentanco.
ODGOVORI
0 0
bohinj je zakon
08. 10. 2025 18.07
+4
Naj pride v ekipo iz naše lige. Bil bi glavni. Boljše prvi v vasi kot zadnji v mestu.
ODGOVORI
4 0
Valkidžija
08. 10. 2025 18.05
+1
Tut če ne.
ODGOVORI
1 0
fihner
08. 10. 2025 18.00
+4
Zaradi mene lahko še 100 let, ker ga nisem nikdar gledal.
ODGOVORI
4 0
mmickica
08. 10. 2025 17.51
+6
A bi rad docakal polno delovno dobo?🤣
ODGOVORI
6 0
blef
08. 10. 2025 17.47
+1
Super.
ODGOVORI
1 0
HolopjeHitler
08. 10. 2025 17.30
+7
Na nivoju pete lige kot igra zdaj lahko zlahka igra še 10 let. Najmanj.
ODGOVORI
8 1
blef
08. 10. 2025 17.47
-4
Boljša liga kot MLS.
ODGOVORI
1 5
