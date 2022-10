'Pet milijonov evrov za Šeška? Dobimo zraven še navijače in stadion?'

"Šešku sem pri 15 letih postavil ceno pet milijonov, češ, potem nihče zanj ne bo ponudil zgolj milijona. Bil sem na sestankih v velikih evropskih klubih, kjer so se mi smejali. Dobronamerno, ampak so se smejali. Na enem izmed sestankov me je en direktor vprašal, če so v ceno vključeni tudi navijači in stadion," tako se ene izmed anekdot z začetka svoje kariere nogometnega zastopnika spominja Elvis Bašanović.

Danes se smeji predvsem 37-letnemu Primorcu, ki je Benjamina Šeška iz Salzburga v Leipzig prodal, gre za podatke spletne strani Transfermarkt.com, za 24 milijonov evrov. Čeprav javnost vzpon Elvisa Bašanovića povezuje z vzponom čudežnega dečka iz Radeč, sam pravi, da se je s tem poslom začel ukvarjati občutno prej. Da je bil Šeško le posledica trdega dela. PREBERI ŠE Če bo Šeško še naprej igral tako, mu niti pritisk ne more ponagajati Nihanje v igri njegovega najbolj znanega klienta, po izvrstnem uvodu v sezono se je v avstrijskem prvenstvu ustavil pri štirih zadetkih, na gol v Ligi prvakov še čakamo, ga ne skrbi. "Ne razmišlja o Leipzigu, osredotočen je le na Salzburg. Pri igralcih v njegovih letih je tako, da je nemogoče pričakovati, da bodo v kontinuiteti tako kakovostni. Tri tekme lahko odigrajo fantastično, potem padec, nato spet dve povprečni. To je pri tej starosti povsem običajno." Pogovor je tekel tudi o stanju v slovenskem klubskem nogometu, zakaj bi morali v dobro vseh bolj sodelovati na različnih ravneh. Pa o starših nadobudnih nogometašev, ki so lahko svojim otrokom včasih bolj breme kot podpora. Več pa ... le en klik stran. icon-expand Elvis Bašanović je tudi zastopnik Benjamina Šeška. FOTO: 24ur.com