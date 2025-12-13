Svetli način
Nogomet

5 milijonov zahtevkov za vstopnice za tekme svetovnega prvenstva

Zürich, 13. 12. 2025 08.51

STA , L.M.
Mednarodna nogometna zveza Fifa je sporočila, da je v prvih 24 urah po odprtju tretje faze prodaje vstopnic za svetovno prvenstvo 2026 v ZDA, Kanadi in Mehiki prejela pet milijonov zahtevkov za vstopnice iz več kot 200 držav.

Fifa
Fifa FOTO: AP

Kljub izredno visokim cenam vstopnic zanimanje za obisk tekme svetovnega prvenstva ne pojenja. Prek Fifine spletne strani so ljubitelji nogometa iz več kot 200 držav poslali pet milijonov zahtevkov za vstopnice za prvi mundial z 48 reprezentancami, ki bo potekal med 11. junijem in 19. julijem 2026.

Prve številke kažejo, da je največ zanimanja v skupinskem delu za tekmo Kolumbija – Portugalska, ki bo v Miamiju 27. junija, sledijo pa še Brazilija – Maroko 13. junija v New Yorku, Mehika – Južna Koreja v Guadalajari 18. junija, Ekvador – Nemčija v New Yorku 25. junija in Škotska – Brazilija v Miamiju 24. junija.

Angleški navijači
Angleški navijači FOTO: AP

Po številu zahtevkov prednjačijo navijači iz držav gostiteljic ter Kolumbije, Anglije, Ekvadorja, Brazilije, Argentine, Škotske, Nemčije, Avstralije, Francije in Paname. Tretja prodajna faza traja do 13. januarja do 17.00 po srednjeevropskem času. Čas, kdaj navijači oddajo zahtevek, ni pomemben, saj bodo vsi vključeni v žreb.

cripstoned
13. 12. 2025 09.36
+1
Nor je tisti ki bo gledal sploh to svetovno prvenstno kaj sele da bi placal denar in sel gledati predstavo v kateri vodilni mozje fife ze poznajo zmagovalca...ze sp v qatarju bi morali vsi bojkotirati ...to v ameriki pa se toliko bolj..KORUPCIJA cveti kot se nikoli odkar je infantino prevzel stolcek predhodnih "mafijskih" kolegov..
