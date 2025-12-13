5 milijonov zahtevkov za vstopnice za tekme svetovnega prvenstva

Kljub izredno visokim cenam vstopnic zanimanje za obisk tekme svetovnega prvenstva ne pojenja. Prek Fifine spletne strani so ljubitelji nogometa iz več kot 200 držav poslali pet milijonov zahtevkov za vstopnice za prvi mundial z 48 reprezentancami, ki bo potekal med 11. junijem in 19. julijem 2026.

Prve številke kažejo, da je največ zanimanja v skupinskem delu za tekmo Kolumbija – Portugalska, ki bo v Miamiju 27. junija, sledijo pa še Brazilija – Maroko 13. junija v New Yorku, Mehika – Južna Koreja v Guadalajari 18. junija, Ekvador – Nemčija v New Yorku 25. junija in Škotska – Brazilija v Miamiju 24. junija.